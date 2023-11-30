Μια 24χρονη έχασε τη ζωή της και οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι πέντε εξ αυτών σοβαρά, από πυρά στην Ανατολική Ιερουσαλήμ το πρωί, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom. Γιατροί και δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στην περιοχή, κοντά στη συνοικία Ραμότ.



Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι περιθάλπουν τα άτομα που τραυματίστηκαν από πυρά σε στάση λεωφορείου στην οδό Βάιζμαν κοντά στην είσοδο της Ιερουσαλήμ.

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δύο δράστες της επίθεσης "εξουδετερώθηκαν επί τόπου".

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

