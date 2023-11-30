Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Μια νεκρή, οχτώ τραυματίες, νεκροί οι δράστες

Γιατροί και δυνάμεις ασφαλείας σπεύδουν στην περιοχή, κοντά στη συνοικία Ραμότ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες

UPDATE: 08:24
Ισραήλ

Μια 24χρονη έχασε τη ζωή της και οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι πέντε εξ αυτών σοβαρά, από πυρά στην Ανατολική Ιερουσαλήμ το πρωί, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom. Γιατροί και δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στην περιοχή, κοντά στη συνοικία Ραμότ.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι περιθάλπουν τα άτομα που τραυματίστηκαν από πυρά σε στάση λεωφορείου στην οδό Βάιζμαν κοντά στην είσοδο της Ιερουσαλήμ.

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δύο δράστες της επίθεσης "εξουδετερώθηκαν επί τόπου".

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Μεσανατολικό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark