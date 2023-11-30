Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι γερμανικές αρχές ασφαλείας μετά τις φρικαλεότητες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και την αντίδραση του Ισραήλ. Οι υπηρεσίες για την Προστασία του Συντάγματος έχουν πολλαπλασιάσει τις βάρδιες των στελεχών τους και οι αστυνομικοί αναγκάζονται να κάνουν υπερωρίες. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επεκταθεί στην Ευρώπη. Οι κύκλοι τζιχαντιστών ειδικότερα βρίσκονται υπό αυξημένη παρακολούθηση. Είναι σαφές, και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, ότι η υπόθεση της Παλαιστίνης έχει αντίκτυπο και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Όταν πρόκειται για θέματα κατοχής των ιερών τόπων στην Ιερουσαλήμ και για την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους ολόκληρος ο μουσουλμανικός κόσμος εμφανίζεται ενωμένος. Κι αυτό φαίνεται και στις διαδηλώσεις, όπου πολίτες από διαφορετική χώρα και καταγωγή, κατεβαίνουν μαζί με παλαιστινιακές σημαίες για να διαδηλώσουν, όπως φάνηκε σε υπερθετικό βαθμό πρόσφατα στο Λονδίνο με 300.000 διαδηλωτές. Αργά το απόγευμα ανακοινώθηκε η σύλληψη δύο νεαρών ανηλίκων φερόμενων ως τζιχαντιστών, ηλικίας 15 και 16 χρονών με τη κατηγορία ότι σχεδίαζαν και προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά ή σε συναγωγή στην Κολωνία με χρήση εκρηκτικού μηχανισμού ή φορτηγάκι. Η επίθεση θα γίνονταν πιθανότατα την 1η Δεκεμβρίου. Ο 16χρονος Ρώσος συνελήφθη στο Βρανδεμβούργο και ο 15χρονος στη Βόρεια-Ρηνανία Βεστφαλία.

Αλ Κάιντα και Ισλαμικό Κράτος

Σύμφωνα με ανάλυση γερμανικών υπηρεσιών Προστασίας του Συντάγματος ο κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων στη Γερμανίαέχει αυξηθεί σημαντικά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν προέρχεται από υποστηρικτικές της Χαμάςή της φιλοϊρανικής Χεζμπόλαχ, που μάλλον διστάζουν να κάνουν ανοιχτές και δημόσιες δηλώσεις και εκδηλώσεις, αλλά από τρομοκρατικές ομάδες, όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα τέτοιων οργανώσεων είναι ότι καταφέρνουν να υποκινήσουν περισσότερο νέους ανθρώπους εμφανίζοντας ως πειστήρια για την υποτιθέμενη στρατηγική της Δύσης κατά των μουσουλμάνων τα θύματα των ισραηλινών βομβαρδισμών και την ανθρωπιστική κατάσταση των Παλαιστίνιων στη Λωρίδα της Γάζας. Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει το έργο των υπηρεσιών πληροφοριών σε μια εποχή που, όπως οι ίδιες τουλάχιστον παραδέχονται, βρίσκονται ήδη υπό μεγάλη πίεση σε άλλους τομείς. Ο αριθμός των αξιόποινων πράξεων με πολιτικά κίνητρα αυξήθηκε πέρυσι για 4η συνεχή φορά και έφθασε σε νέο ρεκόρ. Επιδρομές και συλλήψεις στο περιβάλλον των ακροδεξιών "Πολιτών του Ράιχ" και έρευνες βίαιων ακροδεξιών εξτρεμιστών είναι μόνο δύο παραδείγματα των όσων απασχολεί αυτή τη στιγμή τους υπεύθυνους της συνταγματικής προστασίας της χώρας και τμήματα της αστυνομίας.

„Ο κίνδυνος επιθέσεων έχει φθάσει σε νέο επίπεδο", δήλωσε νωρίτερα το μεσημέρι στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, Τόμας Χάλντενβανγκ. "Ο κίνδυνος είναι πραγματικός και υψηλότερος από ό,τι ήταν εδώ και πολύ καιρό "η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος εργάζεται με όλες της τις δυνάμεις για να ματαιώσει πιθανά σχέδια κατά της ασφάλειας των Εβραίων, των ισραηλινών ιδρυμάτων και των μεγάλων συγκεντρώσεων". Όπως εξήγησε η Υπηρεσία του παρατηρεί εδώ και καιρό την εμφανή πρόθεση ισλαμιστών να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στη Δύση. Μάλιστα ο ίδιος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ο κίνδυνος για ισλαμιστική επίθεση είναι υπαρκτός στη Γερμανία „καθημερινά". Ωστόσο, λόγω της πόλωσης που προκαλεί ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς έχει πλέον προσδώσει στην απειλή αυτή μια „νέα ποιότητα".

Μοναχικοί λύκοι και η δύναμη της εικόνας

Μια άλλη επισήμανση από το ευρύ φάσμα των τζιχαντιστών είναι ότι η υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος παρατηρεί εκκλήσεις για επιθέσεις και "πρόσδεση" των εξτρεμιστικών ομάδων της Αλ Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτουςστη σύγκρουση στη Μ. Ανατολή. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι "ο κίνδυνος για τρομοκρατική πράξη συναντά συναισθηματικά φορτισμένους ανθρώπους, που ενδέχεται να δράσουν μόνοι τους με πολύ απλά μέσα". Ο Μπένο Κέπφερ, επικεφαλής του τμήματος Ισλαμιστικός Εξτρεμισμός και Τρομοκρατία της υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος Βάδης-Βυρτεμβέργης αναφέρει ότι σε ακραίες περιπτώσεις, θα μπορούσε να οδηγήσει μεμονωμένους εξτρεμιστές, τους λεγόμενους μοναχικούς λύκους, που αισθάνονται ότι πρέπει ακόμη να εξασφαλίσουν "τη θέση τους στον παράδεισο" να αναλάβουν δράση. Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα για τους ανύπαντρους άνδρες που ήρθαν στη χώρα ως πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια συνδέοντας μεγάλες προσδοκίες, αλλά όμως που δεν μπόρεσαν ποτέ να εγκλιματιστούν. "Οι άνδρες που προέρχονται από πατριαρχικές δομές κινδυνεύουν ιδιαίτερα εδώ", λέει ο Κέπφερ. "Όταν ολόκληρη η οικογένεια εναποθέτει τις ελπίδες της σε έναν γιο, το βάρος της αποτυχίας για τον ίδιο είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμο". Κι όταν σε αυτό προστίθεται και ψυχολογική αστάθεια, ο κίνδυνος να γίνει "μοναχικός λύκος" είναι ακόμη μεγαλύτερος

Η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην δύναμη των εικόνων. Για τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς κυκλοφορεί ένας μεγάλοςαριθμό εικόνων με νεκρά παιδιά και μητέρες που κλαίνε τροφοδοτώντας οργή και μίσος. Σε σύγκριση με τους προηγούμενους πολέμους στη Γάζα, δεν είναι μόνο το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής.Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν επίσης διαφορετικά σήμερα. Ο τρόπος που παρουσιάζονται τα βίντεο μέσω του TikTok ξυπνούν πιο άμεσα τα συναισθηματικά αντανακλαστικά των ανθρώπων. Το περιεχόμενο κυκλοφορεί πιο γρήγορα και χωρίς κάποιον έλεγχο. Τα στελέχη των υπηρεσιών Προστασίας του Συντάγμος κάνουν λόγο σήμερα για έναν "αφηρημένα υψηλό κίνδυνο", επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων συναισθηματικά επιβαρυμένων από τον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: DW - Ειρήνη Αναστασοπούλου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.