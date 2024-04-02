Τη συνέχιση της επιχείρησης «Αμάλθεια» ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κύπρου την Τρίτη στον απόηχο των θανάτων των επτά εργαζομένων της World Central Kitchen ενώ ζήτησε τη διεξαγωγή άμεσης έρευνας, λέγοντας ότι η φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ είναι «κρίσιμος εταίρος» στις προσπάθειες παροχής βοήθειας στον θύλακα δια θαλάσσης.

«Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για παροχή βοήθειας στη Γάζα», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Ένα ισραηλινό χτύπημα έπληξε μια νηοπομπή που μετέφερε μια ομάδα της World Central Kitchen η οποία μόλις είχε ξεφορτώσει περισσότερους από 100 τόνους επισιτιστικής βοήθειας που είχε μεταφερθεί στη Γάζα μέσω της θαλάσσιας οδού από την Κύπρο. Μεταξύ των θυμάτων είναι πολίτες από την Αυστραλία, την Πολωνία και τη Βρετανία.

Η φιλανθρωπική οργάνωση είπε ότι σταματά τις επιχειρήσεις στην περιοχή με άμεση ισχύ. H WCK δραστηριοποιείται στη Γάζα από τον Οκτώβριο, φέρνοντας τρόφιμα μέσω χερσαίων οδών και συμμετέχοντας επίσης σε αεροπορικές ρίψεις.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ξεκίνησε τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω ενός θαλάσσιου διαδρόμου που μεταφέρει βοήθεια στον θύλακα από την Κύπρο. Μία δεύτερη αποστολή που μεταφέρει περισσότερους από 300 τόνους βοήθειας αναχώρησε από την Κύπρο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Η πρωτοβουλία Αμάλθεια θα συνεχιστεί όσο υπάρχουν οι ανθρωπιστικές ανάγκες», είπε ο Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στη θαλάσσια διαδρομή.

Πηγή: skai.gr

