Μετά την τριπλή συμφιλιωτική χειραψία στο Βερολίνο με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τασκ - αλλά και με το θέμα της αποστολής χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία να αποσιωπάται- ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέφερε τα σχετικά σενάρια, μιλώντας στη μεγάλη λαϊκή εφημερίδα Le Parisien. Είναι ενδιαφέρον ότι οι δηλώσεις αυτές δημοσιεύονται μόλις σήμερα, αλλά έγιναν στο αεροπλάνο της επιστροφής, μετά την αναχώρηση Μακρόν από το Βερολίνο.

Φαίνεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος δεν κρατήθηκε και, εν ώρα πτήσης, διάλεξε τον δημοσιογράφο της Le Parisien για να επαναβεβαιώσει τις θέσεις του: Ότι «σε δεδομένη στιγμή» μπορεί να θεωρηθούν απαραίτητες οι χερσαίες επιχειρήσεις από τη Δύση στην Ουκρανία, κάτι που ο ίδιος προσωπικά απεύχεται. «Ίσως κάποια στιγμή», δήλωσε, «αν και δεν το θέλω και δεν θα πάρω την πρωτοβουλία, θα χρειαστεί να γίνουν επιχειρήσεις στο έδαφος, όποιες και αν είναι αυτές, για την αντιμετώπιση των ρωσικών δυνάμεων».

«Να προετοιμαστούμε για όλα τα σενάρια»

«Η δύναμη της Γαλλίας είναι ότι μπορούμε να το κάνουμε» ανέφερε ο Μακρόν, για να συμπληρώσει: «Είναι χρέος μας να προετοιμαστούμε για όλα τα σενάρια. Δεν πρέπει να μας πιάσουν φόβοι, δεν έχουμε απέναντί μας μία μεγάλη δύναμη, η Ρωσία είναι μεσαίου μεγέθους δύναμη. Με πυρηνικό οπλοστάσιο βέβαια, αλλά με ένα Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), πολύ χαμηλότερο από αυτό των Ευρωπαίων».

Αποκλείοντας κάθε διαφωνία με τον Γερμανό καγκελάριο, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε: «Θέλησα να έλθω γρήγορα στη Γερμανία για να μην επικρατήσει ένα κλίμα αρνητικό, ότι υπάρχουν στρατηγικές αποκλίσεις, δεν ισχύει αυτό. Έχουμε μια πολύ μεγάλη σύμπτωση απόψεων για τους στόχους και την κατάσταση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μεταφράζονται όλα αυτά είναι διαφορετικός».

Και αυτό γιατί, όπως υποστηρίζει ο Εμανουέλ Μακρόν στη συνέχεια της κυριακάτικης συνέντευξής του, «η Γερμανία έχει μια στρατηγική κουλτούρα μεγάλης σύνεσης, μη επέμβασης και κρατά αποστάσεις από την πυρηνική ενέργεια. Πρόκειται για ένα μοντέλο διαφορετικό από αυτό της Γαλλίας, που έχει πυρηνικά όπλα και έχει διατηρήσει και ενισχύσει έναν επαγγελματικό στρατό».

Πηγή: DW - Ολυμπία Τσίπηρα, Παρίσι

