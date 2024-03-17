Πάνω από 60 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων μέλη της ίδιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τη Χαμάς, μερικές ώρες πριν από τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου που θα επικεντρωθεί στις διαπραγματεύσεις με στόχο μια πιθανή εκεχειρία.

Ύστερα από πέντε και πλέον μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς που πυροδοτήθηκε από αιματηρή επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, ο απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές δεν παύει να αυξάνεται στη Γάζα, με 31.645 νεκρούς από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη Χαμάς, την ώρα που απειλείται γενικευμένος λιμός, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Οι τραυματίες στη Γάζα ανέρχονται σε τουλάχιστον 73.676, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα. Τις τελευταίες 24 ώρες, 92 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους. Και, παρά τις διεθνείς πιέσεις για κατάπαυση πυρός, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που έχει ορκιστεί να αφανίσει τη Χαμάς, είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο και ο στρατός του δεν σταματά να βομβαρδίζει το παλαιστινιακό έδαφος το οποίο πολιορκεί.

Σήμερα, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για τουλάχιστον 61 νεκρούς, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, στα δεκάδες νυχτερινά πλήγματα του ισραηλινού στρατού κατά της Λωρίδας της Γάζας. Οι επιδρομές εντάθηκαν στο Ντεΐρ αλ-Μπαλάχ, στην Πόλη της Γάζας στον βορρά και στις πόλεις Χαν Γιουνίς και Ράφα στον νότο, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Απέναντι στον καταστροφικό πόλεμο, οι διεθνείς μεσολαβητές –ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτος– προσπαθούν να επιτύχουν μια νέα συμφωνία για ανθρωπιστική εκεχειρία, ύστερα από αυτή στα τέλη Νοεμβρίου. Χωρίς αποτέλεσμα έως τώρα.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ αναμένεται να συνεδριάσει στον τέλος της ημέρας για να καθορίσει την «εντολή» προς την αποστολή που θα μεταβεί στη Ντόχα για τις νέες συνομιλίες.

Ωστόσο ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, βαρόνος της άκρας δεξιάς, αντιτίθεται στην αποστολή αυτή. «Ο Νετανιάχου πρέπει να δώσει εντολή... ο στρατός να εισέλθει άμεσα στη Ράφα και να ενταθεί η στρατιωτική πίεση μέχρι να καταστραφεί η Χαμάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

