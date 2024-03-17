Την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου (St Patrick's Day), του σημαντικότερου Προστάτη Αγίου της Ιρλανδίας, γιορτάζουν σήμερα οι Ιρλανδοί σε όλο τον κόσμο – μάλιστα η Ημέρα του Αγίου Πατρικίου εορτάζεται σε περισσότερες χώρες από οποιαδήποτε άλλη εθνική εορτή.

Στις ΗΠΑ διοργανώθηκαν εντυπωσιακές παρελάσεις, φεστιβάλ και εκδηλώσεις από την ιρλανδική ομογένεια σε πολλές μητροπόλεις.

St Patrick's Day parade in New York. pic.twitter.com/YwWm4rKUFr — Paul Fulford (@PaulFulford) March 16, 2024

Στο Σικάγο, σε μια παράδοση που χρονολογείται από το 1962 η Ένωση Υδραυλικών της πόλης έριξε στο ποτάμι 50 κιλά πράσινης βαφής, δημιουργώντας ένα υπερθέαμα που προσέλκυσε χιλιάδες θεατές.

Η ημέρα μνημονεύει τον Άγιο Πατρίκιο και την άφιξη του Χριστιανισμού στην Ιρλανδία και αποτελεί αφορμή για εορτασμό του ιρλανδέζικου πολιτισμού και καταγωγής σε όλον τον πλανήτη.

Η Ημέρα του Αγίου Πατρικίου είναι επίσημη αργία στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, τη Βόρεια Ιρλανδία την καναδική Επαρχία της Νέας Γης και Λαμπραντόρ (Newfoundland and Labrador), και τη Βρετανική Υπερπόντια Κτήση της Μονσεράτ (Μοντσερράτ).

Επίσης εορτάζεται σε πολλές άλλες χώρες, όπου υπάρχει ικανή ιρλανδική διασπορά, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αργεντινή, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

