Συνελήφθη ο οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 68χρονο πεζό στο 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Αριδαίας - Έδεσσας, εγκαταλείποντας το θύμα στο οδόστρωμα. Πρόκειται για 35χρονο (ημεδαπό), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Έδεσσας. Η θανατηφόρος παράσυρση συνέβη το πρωί και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το δυστύχημα ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.

