Σήμερα Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά , την Ανατολική Μακεδονία , τη Θράκη και κατά τόπους στα νησιά του Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δυτικοί – Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς.

την Πέμπτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θα σημειωθούν στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Άνεμοι : Δυτικοί – Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή από το βράδυ και από τα Βορειοδυτικά , αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες , που το Σάββατο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρές κυρίως στα Δυτικά. Την Κυριακή πάντως θα σταματήσουν , εκτός ίσως από τα δυτικά. Θα ενισχυθούν οι νοτιάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση το Σ/Κ.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , κατά διαστήματα περισσότερη. Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά που το βράδυ θα πυκνώσει. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

