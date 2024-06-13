Ανακοίνωσε Λέο Αντράντε η Λαμία

Την πρώτη της φετινή μεταγραφή έκανε η Λαμία. Η ομάδα της Φθιώτιδας συμφώνησε με τον Βραζιλιάνο στόπερ, Λέο Αντράντε.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον 26χρονο (18.04.1998) Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, Leonardo de Andrade Silva, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Ρωσίας με την ομάδα της Χίμκι με την οποία κατέγραψε 11 συμμετοχές.

Ο Andrade ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του στην Coritiba, ενώ το 2019 μετακόμισε στην Πορτογαλία και εντάχθηκε στη Maritimo.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες».

