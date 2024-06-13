Το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, ο Εθνικός Συναγερμός, λαμβάνοντας το 31% των ψήφων, εμφανίζεται, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρίας Elabe, να έρχεται πρώτο από πλευράς ψήφων στον πρώτο γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών, χωρίς ωστόσο να κατορθώνει να έχει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αφού στον δεύτερο γύρο θα λάβει από 220 ως 270 από τις 577 έδρες της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Θα μπορούσε ενδεχομένως να αποκτήσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών αν συνεργαστεί μαζί του το Ρεπουμπλικανικό κόμμα το οποίο, σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση αυτή, λαμβάνοντας το 6,5% των ψήφων στον πρώτο γύρο θα μπορούσε στον δεύτερο να κερδίσει από 30 ως 40 έδρες.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, τη δεύτερη θέση στον πρώτο γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών θα καταλάβει η σύμπραξη των κομμάτων της Αριστεράς η οποία λαμβάνοντας στον πρώτο γύρο το 28% των ψήφων, θα μπορούσε στον δεύτερο γύρο να κερδίσει από 150 έως 190 έδρες. Σε ό,τι αφορά την παράταξη του προέδρου Μακρόν, εμφανίζεται να λαμβάνει στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών το 18% των ψήφων και να κερδίζει στον δεύτερο γύρο από 90 ως 130 έδρες.

Στην υποθετική περίπτωση της συνεργασίας της παράταξης Μακρόν με τη συμπαράταξη των κομμάτων της Αριστεράς θα μπορούσε επίσης, με βάση τη δημοσκόπηση, να υπάρξει απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως άλλωστε και στην επίσης υποθετική περίπτωση της συνεργασίας της παράταξης Μακρόν με τη μεγάλη πλειονότητα των βουλευτών που θα εκλέξουν ή Αριστερά και οι Ρεπουμπλικάνοι.

Τέλος, σε οριακή περίπτωση θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και οι περίπου 10 με 20 ανεξάρτητοι βουλευτές που εκτιμάται πως θα εκλεγούν, ενώ δεν συνιστούν υποθέσεις εργασίας τα ενδεχόμενα συνεργασίας του κόμματος της ακροδεξιάς είτε με την παράταξη Μακρόν, είτε με την Αριστερά. Σύμφωνα με το γαλλικό εκλογικό σύστημα, οι βουλευτές εκλέγονται σε 577 μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες, όπου στο δεύτερο γύρο κατέρχονται οι υποψήφιοι των δύο πρώτων σε ψήφους κομμάτων του πρώτου γύρου.

Ο πρώτος γύρος των επικείμενων βουλευτικών εκλογών θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου και ο δεύτερος γύρος στις 7 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

