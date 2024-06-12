Αμηχανία στην «κεντροαριστερή πολυκατοικία» και γκρίνια για τα χαμηλά ποσοστά

Του Αντώνη Αντζολέτου

«Μπερδεύτηκαν οι γραμμές» στην κεντροαριστερά μετά τις «χαμηλές εκλογικές πτήσεις» από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά.

Στους δυο «μεγάλους» της αντιπολίτευσης πολλά στελέχη δεν κρύβουν πως η υπομονή που έκαναν σε σχέση με τις ηγεσίες τους έχει τελειώσει και ήδη δημόσια εκφράζουν διαφωνίες για επιλογές που έγιναν. Το 14,9% για την Κουμουνδούρου και η παραμονή στην τρίτη θέση για τη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως θα αποτελέσουν την αφετηρία για εξελίξεις. Παράλληλα οι υπέρμαχοι των συνεργασιών βγαίνουν σιγά – σιγά στο προσκήνιο, ενώ δημοσιεύματα αναφέρονταν ακόμα και σε συμπόρευση των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Αριστερά προκειμένου να λάβουν «άτυπα» τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα σχετικά σενάρια διαψεύστηκαν κατηγορηματικά και από τα δυο κόμματα.

Τα όργανα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσουν, αλλά μεγάλη υπομονή δεν φαίνεται να υπάρχει από αρκετά στελέχη. «Σανίδα σωτηρίας» για τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη αποτελεί η μεγάλη πτώση της Νέας Δημοκρατίας κατά 13 μονάδες. Ωστόσο το γεγονός πως δεν κατάφεραν να καρπωθούν τίποτα από τη ζημιά της κυβερνώσας παράταξης με την αξιωματική αντιπολίτευση να χάνει και σχεδόν τρεις μονάδες επιβαρύνει την κατάσταση.

Ο Χρήστος Σπίρτζης στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM δήλωσε πως «όχι μόνο δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά πρέπει να κλαίμε για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών». Ο Στέφανος Κασσελάκης από τις Σπέτσες έδωσε την πρώτη του απάντηση προς τον Διονύση Τεμπονέρα και τον Αντώνη Κοτσακά που πρότειναν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου.

«Όσο είμαι Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμπραξη με το απονομιμοποιημένο μόρφωμα “Νέα Αριστερά” δεν πρόκειται να υπάρξει», ανέφερε σε ανάρτησή του. Συνδέοντας την πρότασή του με τη μεγάλη αποχή ο Διονύσης Τεμπονέρας ανέφερε στον Αθήνα 9,84 πως «ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν βλέπει πολιτική έκφραση στους υφιστάμενους σχηματισμούς». Η απάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Αλέξη Χαρίτση δυναμίτισε ακόμα πιο πολύ τα πνεύματα. Τονίστηκε πως «ο κ.Κασσελακης φανερώνει τον εσωτερικό του κόσμο όταν κάνει λόγο για "μορφώματα". Έχει μετατρέψει ένα πολιτικό κόμμα σε μόρφωμα αντιγράφοντας τον ίνδαλμα του: τον Ντόναλντ Τραμπ».

Ο «πόλεμος» για τις 11 έδρες μεταξύ των πρώην συντρόφων φουντώνει μέρα με τη μέρα με τον ΣΥΡΙΖΑ να ισχυρίζεται πως η μη είσοδος της Νέας Αριστεράς στη Βουλή την απονομιμοποιεί. Από τη Πατησίων θυμίζουν πόσες μετακινήσεις βουλευτών έχουν γίνει την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πως πέρασε η Συμφωνία των Πρεσπών από την Ολομέλεια. Η κοινοβουλευτική ομάδα θα συνεδριάσει αύριο υπό τον Στέφανο Κασσελάκη στις 17.30, ενώ στις 30 Ιουνίου αναμένεται να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή.

Πιο πολλά προβλήματα φαίνεται να έχουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Τα περί «ασυμμετρίας λεκανοπεδίου και περιφέρειας» που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν η αφορμή για την πρώτη ανοιχτή σύγκρουση με τον Παύλο Γερουλάνο να «ξεσπαθώνει». Ως βουλευτής Α΄ Αθήνας τόνισε με ανάρτησή του πως «επειδή από την Κυριακή το βράδυ, γίνεται λόγος ότι το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε τη ''μεγάλη ασυμμετρία μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας'', που σε μερικά παραπολιτικά φτάνει μέχρι και σε στοχοποίηση βουλευτών, το πήρα προσωπικά. Και το πήρα προσωπικά, γιατί λιώσαμε παπούτσια στις ευρωεκλογές, όλοι στην Α’ Αθήνας, η Νομαρχιακή, οι τοπικές οργανώσεις, όλοι». Ο κ.Γερουλάνος αφού ανέφερε πως στο λεκανοπέδιο το κόμμα αύξησε περισσότερα τα ποσοστά του σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο κατέληξε λέγοντας: «τα υπόλοιπα για το τι έφταιξε, εκεί που πρέπει». Άρχισαν τα όργανα στο ΠΑΣΟΚ; Ήδη υπενθυμίζεται πως Νάντια Γιαννακοπούλου έχει αφήσει ανοιχτό να τεθεί και θέμα ηγεσίας.

Πηγή: skai.gr

