Απολαυστικό βίντεο: Αρκουδίτσα χαλαρώνει σε αιώρα και η... φίλη της την παρακολουθεί

Στο Βερμόντ δυο απρόσκλητοι επισκέπτες έκαναν την εμφάνισή τους στον κήπο ενός ζευγαριού, χωρίς μάλιστα να δείχνουν να πτοούνται από την ανθρώπινη παρουσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νόα και η Κρίστεν βλέπουν αρκούδα στην αυλή του σπιτιού τους, είναι όμως η πρώτη φορά που βλέπουν αρκούδα να απολαμβάνει την αιώρα τους.

Μάλιστα δεν ήταν μόνη της, καθώς μια δεύτερη αρκούδα παρακολουθούσε την άλλη να χαλαρώνει ανενόχλητη στην αιώρα και μάλιστα να ισορροπεί απόλυτα πάνω σε αυτήν.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έχασε την ευκαιρία να απαθανατίσει το στιγμιότυπο με το κινητό του, ενώ στη συνέχεια τρόμαξε τις αρκούδες, διώχνοντας τες.

Ο ίδιος περιγράφει αυτή τη συνάντηση ως πολύ αστεία, λέγοντας πως ζει σε μια περιοχή με πολλές αρκούδες, οι οποίες έχουν πλέον εξοικειωθεί με το περιβάλλον και την επαφή με τους ανθρώπους.

Πηγή: skai.gr

