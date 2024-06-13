Ηλεία: Άγριος ξυλοδαρμός και βιασμός γυναίκας από τον σύντροφό της

Toν απόλυτο εφιάλτη έζησε μία γυναίκα στην Ηλεία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην Αστυνομία ο σύντροφός της τη γρονθοκόπησε, τη βίασε και την κράτησε κλειδωμένη μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Ηλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε, δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας βιασμό, παράνομη κατακράτηση, κλοπή και υπεξαίρεση.

Ειδικότερα, ημεδαπή γυναίκα υπέβαλλε καταγγελία σε βάρος του συντρόφου της, με τον οποίο διέμεναν στην ίδια οικία, διότι πριν από δυο εβδομάδες, έπειτα από μεταξύ τους διαπληκτισμό, την άρπαξε από τα μαλλιά και τις κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα – γροθιές στο πρόσωπο και στα χέρια.

Ακολούθως, ο κατηγορούμενος την κατακράτησε παράνομα στην οικία τους κλειδωμένη υπό την αυστηρή επίβλεψη του, ενώ αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο, προκειμένου να την αποτρέψει από την παροχή πρώτων βοηθειών και την άμεση ενημέρωση των αστυνομικών αρχών.

Επιπλέον, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, χθες νωρίς το πρωί, ο κατηγορούμενος εκμεταλλευόμενος αδυναμία αντίδρασης της, τη βίασε, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από την οικία τους, αφαιρώντας το πορτοφόλι της, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης των καταγγελομένων οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας και της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας εντόπισαν τον κατηγορούμενο χθες στην οικία του και τον συνέλαβαν.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του συλληφθέντα βρήκαν και κατέσχεσαν δεκαεννέα δενδρύλλια κάνναβης, που καλλιεργούσε σε ισάριθμες γλάστρες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.

