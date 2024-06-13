«Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και όλο το προσωπικό είναι καλά στην υγεία του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρία ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΕ - PAL, μετά την έκρηξη και μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε χθες στο εργοστάσιο της στην Κάτω Κηφισιά.

Όπως εξηγείται, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο και αμέσως εκκενώθηκε το συγκεκριμένο κτίριο. Το κτίριο ήταν κατασκευασμένο από πυράντοχα υλικά που έδωσαν τον απαραίτητο χρόνο, να περιοριστεί η πυρκαγιά και να μην επεκταθεί σε γειτνιάζοντες χώρους παραγωγής καθώς και όμορες επιχειρήσεις».

Παράλληλα, σημειώνεται πως η παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου δεν έχει ανασταλεί. «Άμεσα θα προσεγγίσουμε το 100% των δυνατοτήτων της», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η εταιρία ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΕ - PAL ευχαριστεί για τη βοήθεια και τη συμπαράσταση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΕ - PAL

Στις 12 Ιουνίου 2024 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις μας στο Βιομηχανικό Πάρκο Κάτω Κηφισιάς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τη βοήθεια και τη συμπαράσταση και να ενημερώσουμε για τα εξής:

- Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και όλο το προσωπικό είναι καλά στην υγεία του.

- Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο και αμέσως εκκενώθηκε το συγκεκριμένο κτίριο.

- Το κτίριο ήταν κατασκευασμένο από πυράντοχα υλικά που έδωσαν τον απαραίτητο χρόνο, να περιοριστεί η πυρκαγιά και να μην επεκταθεί σε γειτνιάζοντες χώρους παραγωγής καθώς και όμορες επιχειρήσεις.

Ευχαριστούμε θερμά τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τους πιλότους των ελικοπτέρων αλλά και την Ελληνική αστυνομία, την Πολιτική Προστασία και το ΕΚΑΒ που έσπευσαν και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό μας που έσπευσε στις εγκαταστάσεις μας ακόμη και από ρεπό και προγραμματισμένη άδεια, για να συνδράμει στην κατάσβεση.

Ευχαριστούμε επίσης, τον Δήμο Κηφισιάς για την αμέριστη συμπαράσταση και άμεση κινητοποίηση.

Ευχαριστούμε τον Δεδδηε για την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Η παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου δεν έχει ανασταλεί και άμεσα θα προσεγγίσουμε το 100% των δυνατοτήτων της.

Έχουμε από την πρώτη στιγμή τη στήριξη των ασφαλιστικών εταιριών Generali, Groupama, Εθνική ασφαλιστική, Ergo, με τη βοήθεια των οποίων άμεσα θα αποκαταστήσουμε την πλήρη λειτουργία μας, ώστε να επανέλθουμε στην προ της ζημίας κατάσταση.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους πελάτες και τους προμηθευτές μας που από την πρώτη στιγμή έχουν βρεθεί στο πλευρό της επιχείρησης.

