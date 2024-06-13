Πηγές του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας ανέφεραν ότι οι συμβάσεις για την προμήθεια των F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογραφεί και ότι οι εργασίες για τις λεπτομέρειες συνεχίζονται μεταξύ των αντιπροσωπειών.

«Οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί, οι εργασίες για τις λεπτομέρειες διεξάγονται μέσω συναντήσεων μεταξύ δύο αντιπροσωπειών. Οι λεπτομέρειες που θα προκύψουν μετά τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με τα επιμέρους θα κοινοποιηθούν στη συνέχεια», ανέφεραν οι ίδιες πηγές κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των στρατιωτικών συντακτών, σύμφωνα με το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

