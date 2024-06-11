Τις επόμενες μέρες ο ανασχηματισμός στην κυβέρνηση – Οι σκέψεις του Μητσοτάκη

Διορθωτικές κινήσεις προανήγγειλε ο πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τις ευρωεκλογές αναβάλλοντας όπως φαίνεται για λίγες μέρες τον ανασχηματισμό.

Το 41% δεν υπάρχει σήμερα είπε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν κάποιοι είδαν τον κόσμο από πολύ ψηλά, καιρός να τον δουν και από πιο χαμηλά.

«Θα προβώ σε διορθωτικές κινήσεις, δεν πατάμε φρένο, πατάμε γκάζι, δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το υπουργικό συμβούλιο την Παρασκευή, θα γίνει με τη σημερινή σύνθεση.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα σενάρια περί ανασχηματισμού, ο πρωθυπουργός έκλεισε το κεφάλαιο αυτό τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Και αυτό προκειμένου ο κ. Μητσοτάκης να εξετάσει ακόμα περισσότερο τις επιλογές του, να κάνει τον σχεδιασμό του για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα οι οποίες μετατίθενται για τις αρχές τις επόμενης εβδομάδας, με πιθανότερη ημέρα την Τετάρτη, όπως αναφέρουν πηγές.



To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πάντως στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται δύο πράγματα: Οι τομείς πολιτικής για τους οποίους ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει και έχει εντοπίσει προβλήματα, είτε πολιτικής είτε διαχείρισης πολιτικών, ενώ οι αλλαγές ενδεχομένως να αφορούν και στο Μέγαρο Μαξίμου, εάν ο πρωθυπουργός κρίνει ότι χρειάζεται και μια περαιτέρω ενίσχυση στον πυρήνα της διακυβέρνησης.

Σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, ένα από τα κύρια μηνύματα που ήθελε να εκπέμψει με τη δήλωσή του ότι το «41% δεν υπάρχει πια», ήταν διπλής κατεύθυνσης, τόσο προς τους πολίτες που απείχαν από τις ευρωεκλογές, διαμηνύοντας ότι η κυριαρχία της ΝΔ δεν είναι δεδομένη αλλά και προς τους υπουργούς του ότι δεν πρέπει να υπολογίζουν τη δύναμη της ΝΔ στο 41%, στέλνοντάς τους ταυτόχρονα το μήνυμα ότι πρέπει να εντατικοποιηθεί η δουλειά τους.

Παράλληλα, ο κ Μητσοτάκης εξέπεμψε ακόμη δύο σημαντικά μηνύματα όπως το ότι δεν υποχωρεί από τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και ότι δεν πρόκειται να κατευθυνθεί πιο δεξιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.