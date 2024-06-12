Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στην 11χρονη Βασιλική από την Ηλεία που δολοφονήθηκε από τα χέρια του θείου της στην Ηλεία. Η κηδεία θα τελεστεί στις 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μυρτιάς.

Ο 37χρονος κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή ενώ η μεταφορά του χθες στο Δικαστικό Μέγαρο Πύργου δεν κατέστη δυνατή αφού είχε συγκεντρωθεί οργισμένο πλήθος απέξω οι οποίοι προσπάθησαν να τον λιντσάρουν. Για το λόγο αυτό μεταφέρθηκε στην αστυνομική διεύθυνση όπου ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας του απήγγειλε τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της απόπειρας βιασμού ανηλίκου, της αρπάγης ανηλίκου, της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.

Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του παιδιού, η Βασιλική δέχτηκε χτυπήματα με το κατσαβίδι, σε καρδιά και σπλήνα, ωστόσο δεν προκύπτουν ευρήματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο 37χρονος ομολόγησε στις Αρχές ότι αποπειράθηκε να βιάσει το κοριτσάκι μέσα στο αυτοκίνητό του, στα χωράφια, αφού πρώτα την είχε πάει βόλτα. Όταν η 11χρονη αρνήθηκε, την σκότωσε ώστε να μην αποκαλύψει στους γονείς της τις αρρωστημένες προθέσεις του θείου της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το μοιραίο βράδυ - όταν το κορίτσι αρνήθηκε στον κατηγορούμενο την ερωτική συνεύρεση - την έριξε στο έδαφος και με κατσαβίδι που είχε στο αυτοκίνητο, την σκότωσε φέροντας της πολλαπλά χτυπήματα στην πλάτη, στα πλευρά και στο λαιμό της.

Στη συνέχεια, έσυρε τη σορό για απόσταση περίπου 45 μέτρων και την έκρυψε δίπλα σε αποστραγγιστικό αυλάκι, σκεπάζοντας την με ξερά χόρτα.

Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου εκτιμούσαν, ότι τα κίνητρα ήταν σεξουαλικά, καθώς από την ίδια υπηρεσία είχε συλληφθεί πριν από 7 χρόνια, το 2017, για τον βιασμό 14χρονου κοριτσιού που ήταν πρώτη ξαδέρφη του πατέρα της 11χρονης Βασιλικής, στην ίδια κιόλας περιοχή.

