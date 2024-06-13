Ο Τζο Μπάιντεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να υπογράψουν 10ετή διμερή συμφωνία ασφαλείας στη σύνοδο κορυφής της G7 στην Ιταλία.

Αυτό που διαβουλεύονται οι ηγέτες της G7 αφορούν στο πώς η Δύση μπορεί να παράσχει δάνειο 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, έχει υπογράψει 15 διμερείς συμφωνίες ασφαλείας με άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία.

Βέβαια η συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας δεν απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου και θα μπορούσε να αναιρεθεί εάν εκλεγεί ο Τραμπ.

Ο Μπάιντεν έχει πει προηγουμένως ότι οι εγγυήσεις για την Ουκρανία θα είναι ισοδύναμες με εκείνες προς το Ισραήλ, καλύπτοντας την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια καθώς και τη δυνατότητα κοινής παραγωγής όπλων.

Οι δύο ηγέτες θα δώσουν συνέντευξη Τύπου σήμερα, όπου είναι πιθανό να υπάρχουν διαφορές σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την εισαγωγή ξένων στρατιωτικών εκπαιδευτών εντός της Ουκρανίας.

Οι διμερείς συμφωνίες έχουν θεωρηθεί στην Ουκρανία ως ανακοπή στον δρόμο προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία θα υπογράψει επίσης διμερή συμφωνία με την Ιαπωνία την Πέμπτη.

«Το έγγραφο με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι άνευ προηγουμένου, όπως θα έπρεπε να είναι για τους ηγέτες που υποστηρίζουν την Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι.

Όπως και με τα άλλα διμερή σύμφωνα, η συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν θα απαιτήσει από την Αμερική να υπερασπιστεί την Ουκρανία σε περίπτωση επίθεσης.

Αλλά θα μπορούσε να διευκολύνει την Ουκρανία να ξεκινήσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, καθώς το Κίεβο θα είχε κάποια διαβεβαίωση για τη βοήθεια που θα λάβει σε περίπτωση περαιτέρω ρωσικής επίθεσης.

Να σημειωθεί ότι η Ουκρανία είχε πικρή εμπειρία από τέτοιες συμφωνίες. Οι υπογράφοντες το μνημόνιο της Βουδαπέστης το 1994, το οποίο ζητούσε σεβασμό για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία των χωρών, δεν υπερασπίστηκαν την Ουκρανία όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014.

Τι προβλέπουν οι διμερείς συμφωνίες

Οι διμερείς συμφωνίες ασφαλείας αναφέρουν ότι σε περίπτωση μελλοντικής ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, τα μέρη θα διαβουλεύονται εντός 24 ωρών για να καθορίσουν μέτρα αντιμετώπισης και αποτροπής της επιθετικότητας.

Κατά την προεπισκόπηση της διμερούς συμφωνίας ΗΠΑ-Ουκρανίας, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε: «Με την υπογραφή αυτής, θα στείλουμε επίσης στη Ρωσία ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να ξεπεράσει τον συνασπισμό που υποστηρίζει την Ουκρανία, κάνει λάθος. Απλώς δεν μπορεί να μας περιμένει και αυτή η συμφωνία θα δείξει την αποφασιστικότητα και τη συνεχή δέσμευσή μας.

«Μέσω αυτής της συμφωνίας, διασφαλίζουμε επίσης δεσμεύσεις από την Ουκρανία για μεταρρυθμίσεις και για παρακολούθηση τελικής χρήσης για όπλα που παρέχουμε».

Ο Σάλιβαν τόνισε ότι η Ουκρανία είχε μαθήματα για τον αμερικανικό στρατό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του πολέμου με drone. Στην εμβάθυνση της συνεργασίας με το Κίεβο, ο Σάλιβαν είπε ότι οι ΗΠΑ «θα επωφεληθούν από τις γνώσεις και την εμπειρία της Ουκρανίας, τις καινοτομίες της στο πεδίο της μάχης και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το μέτωπο».

Ο Λέο Λίτρα, συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, είπε ότι είναι σημαντικό να είμαστε σαφείς σχετικά με τους περιορισμούς και τον σκοπό των εγγυήσεων ασφαλείας. «Οι συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία προβλέψιμη και μετρήσιμη, αλλά δεν πλησιάζουν στην παροχή μέσων που θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για τη συλλογική άμυνα», είπε ο Λίτρα.

Οι σχέσεις μεταξύ Μπάιντεν και Ζελένσκι βελτιώνονται, με τον Μπάιντεν να ζητά συγγνώμη για την καθυστέρηση στη λήψη επιπλέον μετρητών για την Ουκρανία μέσω του Κογκρέσου και να ευχαριστεί το Κίεβο συμφωνώντας τελικά ότι ήταν νόμιμο να χτυπηθούν στρατιωτικοί στόχοι εντός της Ρωσίας που ευθύνονται για την επίθεση στο Χάρκοβο .

Ο Ζελένσκι θα είναι επίσης ευγνώμων για το μεγάλο πακέτο κυρώσεων που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη, με σκοπό να κλείσει τα κενά που χρησιμοποιούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συναλλάσσονται με τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ δικαιολογούν τη διεύρυνση των κυρώσεων με τη βάση ότι η Ρωσία έχει μετατρέψει ολόκληρη την οικονομία της σε μια οικονομία πολέμου.

Πηγή: skai.gr

