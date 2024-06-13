Κλειστή θα παραμείνει η έξοδος της Αττικής Οδού προς την οδό Πλαπούτα στον Κόμβο της Λ. Κύμης (Κόμβος 10) στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να εξέλθουν από την Αττική Οδό στην αμέσως επόμενη έξοδο, προς τη Λ. Κύμης, να κατευθυνθούν προς το Ολυμπιακό Στάδιο κινούμενοι στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, να κάνουν αναστροφή στα πρώτα φανάρια που θα συναντήσουν και να κινηθούν, στη συνέχεια, προς την οδό Πλαπούτα, ακολουθώντας τις πινακίδες παράκαμψης.

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

