Τοπικές βροχές στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και κατά τόπους στα νησιά του Αιγαίου προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα 1η Νοεμβρίου. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα δυτικά.



Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ανατολικά τις πρωινές ώρες.



Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φθάσει κατά τόπους τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόβλεψη του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με λίγες σποραδικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Αύξηση των νεφώσεων από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που γρήγορα και από τα βόρεια θα σταματήσουν.

Νέα αύξηση των νεφώσεων πρόβλέπεται από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια και προς τη νύχτα θα σημειωθούν εκ νέου τοπικές βροχές στα βορειότερα τμήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τις πρωινες ώρες στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τις πρωινες ώρες στα νότια νοτιοδυτικοί 5 η 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.



