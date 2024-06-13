Νέα κλιμάκωση της βίας στα σύνορα Λιβάνου - Ισραήλ και εκατέρωθεν προειδοποιήσεις για ένταση

Σε νέα κλιμάκωση της βίας, η Χεζμπολάχ ισχυρίστηκε σήμερα ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με «ρουκέτες και drones» εναντίον 9 βάσεων και θέσεων του ισραηλινού στρατού, μετά τον θάνατο στις αρχές της εβδομάδας ενός από τους ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές του.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν «επιθέσεις με ρουκέτες και drones, στοχεύοντας έξι στρατώνες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις» ενώ ταυτόχρονα εκτόξευσαν drones φορτωμένα με εκρηκτικά σε τρεις άλλες ισραηλινές βάσεις, ανέφερε η λιβανέζικη οργάνωση, σημειώνοντας ότι αυτές οι επιθέσεις ήταν «μέρος της απάντησης στη δολοφονία» του διοικητή Ταλέμπ Σάμι Αμπντάλα την Τρίτη.

Από την πλευρά της η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ, ο πάτρωνας της το Ιράν, και η κυβέρνηση της Βηρυτού φέρουν την «απόλυτη ευθύνη» για την κλιμάκωση της βίας στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και άφησε να εννοηθεί ότι η κλιμάκωση μπορεί να μεθοδεύεται.

«Ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ, υπό την καθοδήγηση του Ιράν, φέρουν την απόλυτη ευθύνη για την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στο βορρά», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ντέιβιντ Μένσερ. «Είτε μέσω διπλωματικών προσπαθειών - είτε με άλλο τρόπο - το Ισραήλ θα αποκαταστήσει την ασφάλεια στα βόρεια σύνορά μας», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα σήμερα σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων ρουκετών ήχησαν σε πόλεις στο βόρειο Ισραήλ, με Ισραηλινούς αξιωματούχους να δηλώνουν ότι περίπου 40 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Kan μετέδωσε πλάνα από αναχαιτίσεις ρουκετών πάνω από ισραηλινές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Σαφέντ, περίπου 12 χλμ. από τα σύνορα.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν, σιιτική λιβανέζικη οργάνωση άνοιξε ένα δεύτερο μέτωπο κατά του Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τότε, σημειώνονται πολυάριθμες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Η βία κλιμακώθηκε αυτή την εβδομάδα με τη Χεζμπολάχ να εκτοξεύει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ρουκετών σε αντίποινα για ένα ισραηλινό πλήγμα που προκάλεσε τον θάνατο του Ταλέμπ Σάμι Αμπντάλα.

Η Ουάσινγκτον εξέφρασε σήμερα την ανησυχία της ότι οι μάχες κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου ενδέχεται να οδηγήσουν σε γενικευμένο πόλεμο και ζήτησε νέα μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

