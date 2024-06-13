Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα από τα Χανιά, προχώρησαν χθες οι αστυνομικές αρχές στο κέντρο της πόλης.

Ο άνδρας καταγγέλθηκε από τη σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα για απειλές εις βάρος της.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του άνδρα προκειμένου να τον συλλάβουν για τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν από τη σύντροφό του, όμως έπιασαν «λαβράκι» αφού, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν όπλα και φυσίγγια.

Αστυνομικοί του ΤΑΕ Χανίων και του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, στο πλαίσιο προανάκρισης για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος γυναίκας, βρήκαν και κατάσχεσαν συνολικά 4 όπλα, 100 φυσίγγια και 250 μεταλλικά σφαιρίδια.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τους αστυνομικούς του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Επίσης, στα Χανιά και συγκεκριμένα στον Δήμο Κισσάμου, συνελήφθησαν από αστυνομικούς, δύο αλλοδαπές, κατηγορούμενες για κλοπή. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι γυναίκες, με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν από κατάστημα τουριστικών ειδών διάφορα αντικείμενα, συνολικής αξίας 286 ευρώ.

Τα αφαιρεθέντα είδη ανευρέθηκαν στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεναν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

