Έρχεται «κύμα» Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα

Από την Παρασκευή η «εισβολή» Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα λόγω της αργίας για το μπαϊράμι.

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, σε όλα τα τουρκικά ΜΜΕ υπάρχουν αφιερώματα για την Ελλάδα με πληροφορίες για παραλίες, εστιατόρια, αξιοθέατα, κλπ.

Μάλιστα, υπάρχουν αφιερώματα σε έντυπα που απευθύνονται στην τουρκική ελίτ.

Εξοπλισμοί

«Θέλουμε μαχητικά EUROFIGHTER για να προλάβουμε την Ελλάδα» αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ τα οποία υποστηρίζουν πως η ελληνική αεροπορία έχει προβάδισμα.

«Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 12-13 Ιουνίου θα επισκεφθεί την Ισπανία και αμέσως μετά τα ταξιδέψει στην Ιταλία που φιλοξενεί τη σύνοδο των G-7. Υπάρχει ενδιαφέρον για την ατζέντ που θα έχει ο πρόεδρος Ερντογάν. Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι η προμήθεια των Eurofighter τα οποία θέλει να αποκτήσει η Τουρκία καθώς αυτά θα καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του μαχητικού Kaan. H Toυρκία και με τα Eurofighter, θα προσπαθήσει να καλύψει την ισορροπία με την Ελλάδα η οποία θα αποκτήσει τα F-35.

» Για την πώληση των Eurofighter ειναι απαραίτητη η έγκριση όλων των κατασκευαστών. Παρά τις θετικές συναντήσεις που είχε η Τουρκία με την Ισπανία και την Μεγάλη Βρετανία. Η Γερμανία βάζει εμπόδια στην πώληση αυτή. Σε αυτή την απόφαση της Γερμανίας έχει παίξει ρόλο η απόφαση της Ε.Ε. για περιορισμούς προς την Τουρκία αλλά και στις γεωτρήσεις της Άγκυρας στην Αν. Μεσόγειο».

Η Μαλαισία αγορά ζει τρεις κορβέτες από την Τουρκία

Μετά την Ουκρανία και το Πακιστάν είναι η 3η χώρα που αγοράζει τουρκικές κορβέτες

Συνάντηση Πούτιν - Φιντάν - Τον Ιούλιο η συνάντηση με Ερντογάν

Πούτιν: Ικανοποιημένοι από τις σχέσεις με την Τουρκία - Όλα γίνονται με την υποστήριξη του φίλου μου Ερντογάν».

Στην Τουρκία φοβούνται καθυστερήσεις για τα F-16

«Στο Αιγαίο η Ελλάδα πήρε RAFALE και F-35 και άλλαξαν οι ισορροπίες»

ΧΑΣΑΝ ΚΙΟΝΙ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ KULTUR: «Αν υπάρξει θετική απάντηση στην ένταξη της Τουρκίας στους BRICS, αυτό θα γίνει σε 1 ή 2 χρόνια. Τότε ποια θα είναι η αντίδραση της Δύσης; Ισως μειώσουν την οικονομική στήριξη.Μπορούν να διακόψουν την παραχώρηση των F-16 καθώς θα δουν τις εξελίξεις τα επόμενα 3-4 χρόνια. Δηλαδή πάλι μπορουν να επιβάλουν κυρώσεις».

AMNTOYΛΑΧ ΑΓΑΡ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝ/,ΜΙΟΥ ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ: «Θα δούμε αυτά τα F-16 πως θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας , πότε θα έρθουν έχει σημασία το χρονοδιάγραμμα. Πόσο θα ενισχύσουν την στρατηγική ισορροπία με τις χώρες που έχουμε ανταγωνισμό. Δηλαδή όταν δίνουν στην Ελλάδα τα Rafale και τα. F-35, κάποτε στο Αιγαίο υπήρχε μια ισορροπία και οι ΗΠΑ άλλαξαν αυτή την ισορροπία».



Πηγή: skai.gr

