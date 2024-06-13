Στο συγκοινωνιακό έργο της ΟΣΥ εντάσσονται και τα 140 σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτρικά λεωφορεία Y-tong εκτελώντας δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΟΣΥ ΑΕ «συνεπής στα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η εταιρεία ενσωμάτωσε στο 100% στον στόλο των οχημάτων της τα 140 σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτρικά λεωφορεία Y-tong. Τα νέα οχήματα πραγματοποιούν δρομολόγια εντός του αστικού ιστού της Αθήνας και του Πειραιά και έχουν ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις των επιβατών με το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρουν».

«Πρόκειται για σημαντική ενίσχυση-ανανέωση των οχημάτων των Οδικών Συγκοινωνιών, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2025 και αποτελεί το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της πράσινης αστικής κινητικότητας» επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η ΟΣΥ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

