ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο Μαρινάκης σκεφτόταν τη ΝΔ που χρωστάει στις τράπεζες 500 εκατ. ευρώ

«Μην έχοντας κάτι ουσιαστικό να πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ψέλλισε κάποια ακατάληπτα περί ροπής "στη μη αποπληρωμή δανείων ή καθυστερημένη ροπή δανείων". Μάλλον, ο κ. Μαρινάκης είχε στο μυαλό του το δικό του κόμμα, το οποίο χρωστάει στις τράπεζες 500 εκατομμύρια ευρώ και παραμένει άγνωστο το αν και το πώς αυτά αποπληρώνονται», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Στη συνέχεια για ακόμη μία φορά έδειξε να υπεκφεύγει της πρότασης-πρόκλησης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη για κοινή αξιολόγηση των προγραμμάτων μας στο ΓΛΚ όπου θα δούμε αναλυτικά την κοστολόγηση των προτάσεων μας, αλλά και την επικοινωνιακή φούσκα περί "λεφτόδεντρων" που αναμασά η κυβέρνηση της ΝΔ. Προφανώς φοβάται να μην εκτεθεί όπως έγινε τον Μάρτιο όταν το ΥΠΟΙΚ κοστολογούσε 16 δισ. δηλαδή περίπου 10 δισ. περισσότερα απ΄ ότι αξιολόγησε το ΓΛΚ το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ», αναφέρει και καταλήγει:

«Σε ό,τι αφορά τον κ. Γκρίνμπεργκ και τον τρόπο με τον οποίο αμείβεται, τα όσα είπε ο κ. Μαρινάκης προκαλούν πολλά ερωτηματικά. Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει να δώσει πλήρεις και αναλυτικές εξηγήσεις τόσο για το ύψος της αμοιβής όσο και για το είδος της σύμβασης που έχει συνάψει με τον κ. Γκρίνμπεργκ. Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να δώσει άμεσα όχι μόνο τα τιμολόγια, για τα οποία έκανε λόγο ο κ. Μαρινάκης, αλλά και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική σχέση του συγκεκριμένου σύμβουλου επικοινωνίας με το κόμμα και την κυβέρνησή του. Όλα στο φως εδώ και τώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

