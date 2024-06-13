Λογαριασμός
Κανονικά θα λειτουργήσουν την Παρασκευή τα σχολεία στην Αθήνα

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από επανεκτίμηση της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις

Αθήνα

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο  Παρασκευή 14 Ιουνίου, όλοι οι Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, καθώς και όλες οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από επανεκτίμηση της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις.

