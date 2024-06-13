Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Παρασκευή 14 Ιουνίου, όλοι οι Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, καθώς και όλες οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από επανεκτίμηση της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις.

Πηγή: skai.gr

