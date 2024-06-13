Oι διαιτητές στο Game 5 του Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, το αποτέλεσμα του οποίου θα κρίνει και τον εφετινό τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος.

Στη συνάντηση που έγινε σήμερα στα γραφεία της ΕΟΚ, προχώρησαν στον ορισμό των Γιώργου Πουρσανίδη, Ηλία Καρπάνου και Γιώργου Κατραχούρα.

Θυμίζουμε ότι τον Παναθηναϊκό AKTOR εκπροσώπησε στη σημερινή διαδικασία στην ΕΟΚ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ενώ τον Ολυμπιακό ο Χρήστος Μπαφές.

Αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι δεν ακολουθήθηκε η συνήθη διαδικασία, δηλαδή, κλήρωση από την οποία θα προέκυπταν τα ονόματα των διαιτητών, αλλά έγινε ορισμός. Μια απόφαση από την ΕΟΚ που βρήκε και τις δύο ομάδες να διαφωνούν σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.