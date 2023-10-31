Ο φετινός Οκτώβριος, ο θερμότερος τα τελευταία 15 χρόνια

Ο φετινός Οκτώβριος είναι ο θερμότερος από το 2010 και μετά, με εξαίρεση τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, με βάση το δίκτυο 51 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 μέχρι σήμερα, τον φετινό Οκτώβριο, η μέση τιμή των μέγιστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε σε ακραία υψηλά επίπεδα σχεδόν στο σύνολο της χώρας, σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019.

Ο φετινός Οκτώβριος χαρακτηρίστηκε από πολλές ημέρες με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, με τις μέσες μηνιαίες τιμές να κυμαίνονται 3,5 °C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Εξαιρετικά θερμός ήταν και για τη Θεσσαλία (+2,8 °C), τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, τα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο (+2,7 °C).

Για τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο φετινός Οκτώβριος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός μήνας τα τελευταία 15 χρόνια και για την Κρήτη, ο τρίτος πιο θερμός.

Το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα εκδηλώθηκαν οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, της τάξης των 6-9 °C.

Στην Αθήνα, η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +1,9 °C, με 25 από τις 31 ημέρες του μήνα να είναι θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στη Θεσσαλονίκη, 27 ημέρες του μήνα ήταν θερμότερες από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, όπου η μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κυμάνθηκε +2,9 ºC πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Στη Λευκάδα παρατηρήθηκαν οι περισσότερες ημέρες με θετική απόκλιση θερμοκρασίας (31 ημέρες) και ακολουθούν τα Ιωάννινα και η Ηγουμενίτσα με 29 ημέρες. Η μεγαλύτερη απόκλιση μέσης μηνιαίας μέγιστης θερμοκρασίας σημειώθηκε στην Ορεστιάδα με +4,9 °C και στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρέθηκε η Λήμνος με +3,9 °C.

'Αξιο αναφοράς είναι το γεγονός απουσίας αρνητικών τιμών θερμοκρασίας σε όλους τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακόμη και στους ορεινούς σε υψόμετρο άνω των 2000 μέτρων.

Πηγή: skai.gr

