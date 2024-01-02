Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από ουκρανικούς πυραύλους στη Μπέλγκοροντ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίσθηκαν σήμερα σε ουκρανική επίθεση στην πόλη και την περιοχή του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν το υπουργείο Άμυνας και αξιωματούχοι της περιφέρειας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ δήλωσε ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε από πύραυλο που έπεσε μπροστά από το αυτοκίνητό του και ότι τέσσερεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε μια έκθεση αυτοκινήτων.

Συνολικά, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 17 ουκρανικούς «εναέριους στόχους», συμπεριλαμβανομένων ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από πολλαπλούς εκτοξευτήρες ρουκετών με αποτέλεσμα ένας αριθμός κατοικιών και αυτοκινήτων να υποστούν ζημιές.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα ότι τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drones στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο και στην νοτιοανατολική πόλη Χάρκιβ είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματισθούν δεκάδες, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι ο βομβαρδισμός από τους Ουκρανούς το Σάββατο της πόλης Μπέλγκοροντ, στον οποίο σκοτώθηκαν όπως ανακοίνωσε η Ρωσία 25 άμαχοι, «δεν θα μείνει ατιμώρητος»

Από την Παρασκευή, που η Μόσχα πραγματοποίησε τους πιο σφοδρούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια, το Κίεβο λέει ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με περισσότερα από 300 drones και πυραύλους διαφόρων ειδών σε πόλεις στην Ουκρανία.

Το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τις αναφορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.