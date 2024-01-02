Το θρίλερ της εξαφάνισης ενός Κινέζου φοιτητή που βρισκόταν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών, έλαβε τέλος καθώς βρέθηκε ζωντανός αν και παγωμένος στο Ρίβερντέιλ.

Ο Κάι Τζουάνγκ βρέθηκε «πολύ ψυχρός και φοβισμένος» σε μια σκηνή στην επαρχία της Γιούτα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Ρίβερντεϊλ.

Ο 17χρονος πιστεύεται ότι οδηγήθηκε στο να απομονωθεί έπειτα από χειραγώγηση των απαγωγέων. Στη συνέχεια οι γονείς του εξαπατήθηκαν και πλήρωσαν περίπου 80.000 δολάρια, πέφτοντας στην ουσία θύματα απάτης «κυβερνοαπαγωγής».

Ο Τζουάνγκ είναι ένας από τους αλλοδαπούς φοιτητές που έχουν στοχοποιηθεί από τους λεγόμενους απαγωγείς του κυβερνοχώρου στις ΗΠΑ, πρόσθεσε η αστυνομία του Ρίβερντέιλ στη δήλωσή της.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο Κάι ήταν υπό τον έλεγχο των απαγωγέων ήδη από τις 20 Δεκεμβρίου, όταν τον είδαν αστυνομικοί στο Πρόβο της Γιούτα να κουβαλά εξοπλισμό κάμπινγκ.

Οι αστυνομικοί τότε τον είχαν βοηθήσει να επιστρέψει στο Ρίβερντειλ - όπου ζούσε με μια οικογένεια υποδοχής καθώς ανησυχούσαν για την ασφάλειά του. Δεν ανέφερε, ωστόσο, απειλές εκείνη τη στιγμή.

Στη συνέχεια, το σχολείο στο οποίο φοιτούσε επικοινώνησε στις 28 Δεκεμβρίου με την αστυνομία αφότου πριν είχε ενημερωθεί από τους γονείς του στην Κίνα.

Οι γονείς του Κάι είπαν στους υπαλλήλους του σχολείου ότι τους είχαν στείλει αίτημα για λύτρα και μια φωτογραφία του γιου τους που έδειχνε ότι είχε απαχθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα απαγωγών στον κυβερνοχώρο πείθονται να απομονωθούν και μάλιστα βγάζουν φωτογραφίες για να φαίνεται ότι κρατούνται αιχμάλωτα παρά το γεγονός ότι οι απαγωγείς δεν είναι παρόντες. Αντίθετα, το θύμα παρακολουθείται μέσω Facetime ή Skype.

Τόσο το θύμα όσο και οι οικογένειές τους πιστεύουν ότι οι απαγωγείς θα προχωρήσουν σε εγκληματικές πράξεις εάν δεν συμμορφωθούν.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι απαγωγείς δεν ήταν μαζί με τον Κάι, η αστυνομία στη Γιούτα εξακολουθούσε να φοβάται για την ασφάλειά του, εξηγώντας ότι οι θερμοκρασίες του Δεκεμβρίου στην πολιτεία αποτελούσαν κίνδυνο να «παγώσει μέχρι θανάτου μέσα στη νύχτα».

Ο Κάι βρέθηκε τελικά περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια του Ρίβερντεϊλ, κοντά στο Μπρίγκαμ Σίτι, σε μια σκηνή χωρίς «καμία πηγή θερμότητας» την Κυριακή.

Είχε περιορισμένο φαγητό και νερό, μια θερμαντική κουβέρτα και έναν υπνόσακο - καθώς και πολλά τηλέφωνα που η αστυνομία υποπτεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την απαγωγή.

Μετά τη διάσωσή του, ο Κάι - ο οποίος υποβλήθηκε σε έλεγχο για υποθερμία - ζήτησε ένα «ζεστό τσιζμπέργκερ και να μιλήσει με την οικογένειά του.



Πηγή: skai.gr

