Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Νέα Υόρκης, οι οποίες ερευνούν το ενδεχόμενο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα έξω από μια πρωτοχρονιάτικη συναυλία στο Ρότσεστερ να πρόκειται για εγχώρια τρομοκρατία.

Ειδικότερα, ο ύποπτος φέρεται να άφησε ένα σημείωμα αυτοκτονίας και ένα ημερολόγιο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο Μάικλ Έιβερι από τις Συρακούσες.

Η Joint Terrorism Task Force του FBI διερευνά τη σύγκρουση δύο οχημάτων, το ένα φορτωμένο με γκαζάκια τα οποία στη συνέχεια έπεσαν πάνω στο πλήθος έξω από τη συναυλία στο Kodak Center, σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας άλλα πέντε.

Οι παρευρισκόμενοι στη συναυλία περπατούσαν σε μια διάβαση πεζών έξω από το χώρο γύρω στις 12:50 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, όταν ένα SUV Ford χτύπησε ένα Mitsubishi Outlander που έφευγε από ένα κοντινό πάρκινγκ, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ρότσεστερ, Ντέιβιντ Σμιθ, σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Η δύναμη της σύγκρουσης έστειλε τα οχήματα πάνω σε μία ομάδα πεζών που βρίσκονταν στη διάβαση. Από τη σύγκρουση οι δύο επιβάτες του Mitsubishi σκοτώθηκαν ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε τραυματσιμένος στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του. Ο οδηγός του Ford επίσης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο.

🇺🇸

Explosive footage in right video also investigated as terrorist attack in New York's early 2024 hours, as SUV packed with explosives mows crowd leaving concert in Rochester, killing 2 and injuring others, before going up in flames following crash with another vehicle pic.twitter.com/MLRfFkDb2U — 🇷🇺🇷🇺Reverse side of truth 🇨🇳🇨🇳 (@M01Uncensored) January 2, 2024

Τρεις πεζοί που χτυπήθηκαν μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ο ένας με σοβαρά για τη ζωή του τραύματα.

Βρέθηκαν τουλάχιστον δώδεκα δοχεία βενζίνης

Η συντριβή προκάλεσε φωτιά που χρειάστηκε περίπου μία ώρα για να σβήσουν οι πυροσβέστες, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Μόλις έσβησαν οι φλόγες, οι αρχές ανακάλυψαν «τουλάχιστον δώδεκα δοχεία βενζίνης μέσα και γύρω από το όχημα που προσέκρουσε στο Mitsubishi», είπε ο αρχηγός.

«Με βάση το επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με αυτά, η ομάδα βομβών του αστυνομικού τμήματος του Ρότσεστερ και η κοινή ομάδα δράσης εμπρησμών έσπευσαν στο σημείο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Δεν είναι σαφές τι οδήγησε στη συντριβή ή γιατί τα δοχεία βρίσκονταν στο σημείο.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ομοσπονδιακά, συμπεριλαμβανομένου του FBI, για να μάθουμε ακριβώς τι οδήγησε σε αυτό το δυστύχημα», είπε ο Smith.

NEW: Terrorist task force investigating an incident in upstate New York where a car filled with explosives targeted a rock concert.



At 12:50 a.m. on New Year’s Day as 1,000 people were leaving the Kodak Center in Rochester, a Ford Expedition barreled toward the crowd.



Right… pic.twitter.com/NIKVAq7y1O — Collin Rugg (@CollinRugg) January 2, 2024

«Καθώς συνεχίζουμε να ερευνούμε και να συνεργαζόμαστε όλες οι αρχές, οι λεπτομέρειες είναι περιορισμένες αυτή τη στιγμή», ανέφερε το FBI σε δήλωση στο X.

Ο δήμαρχος του Ρότσεστερ Malik Evans στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας ζήτησε υπομονή καθώς η έρευνα συνεχίζεται και προέτρεψε όποιον έχει πληροφορίες για το περιστατικό να απευθυνθεί στις αρχές.

«Τίποτα δεν είναι πολύ μικρό για περιπτώσεις όπως αυτή», είπε.



