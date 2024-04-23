Ένα βήμα πιο κοντά στην απαγόρευση στις ΗΠΑ το Tiktok

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών συγκέντρωσε την Τρίτη τις απαραίτητες ψήφους για να προωθήσει το νομοσχέδιο για την παροχή περισσότερης βοήθειας στο Ισραήλ και την Ουκρανία και την απαγόρευση του TikTok στη χώρα.

Το νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει και τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων για την Ταϊβάν εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ του νησιού και της ηπειρωτικής Κίνας.

Υπενθυμίζεται πως λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προέτρεψε τη Γερουσία να θέσει γρήγορα προς ψήφιση το πακέτο νομοσχεδίων που ενέκρινε προηγουμένως η Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε μετά την έγκρισή του να μεταβεί προς επικύρωση από εκείνον.

Μετά από μήνες διαφωνιών, η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το Σάββατο που μας πέρασε, το πακέτο νομοσχεδίων χορήγησης βοήθειας ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν.

Εντός που πακέτου μέτρων που ψήφισε αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων περιλαμβάνεται το νομοσχέδιο που υποχρεώνει την ByteDance, κινέζικη μητρική εταιρεία του Tiktok να αποεπενδύσει από την εφαρμογή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, διαφορετικά θα την απαγορεύσει.

Σε κάθε περίπτωση μέσω των δικαστηρίων ετοιμάζεται να βρει το… δίκιο του το TikTok, το οποίο κινδυνεύει να χάσει τους 170 εκατ. Αμερικανούς χρήστες του εφόσον οι ΗΠΑ, η μεγαλύτερη αγορά του μέσου- απαγορεύσει τη χρήση της στο έδαφός τους.

Ο Μάικλ Μπέκερμαν, επικεφαλής δημόσιας πολιτικής του TikTok στις ΗΠΑ, δήλωσε στους εργαζόμενους της εταιρείας ότι αν το νομοσχέδιο γίνει νόμος, τότε η εταιρεία θα ακολουθήσει τη νομική οδό, μεταφέροντας τη διαμάχη στα δικαστήρια.

“Είναι μόνο η αρχή, όχι το τέλος, μιας μακράς διαδικασίας,” ανέφερε επίσης στους εργαζόμενους ο Μπέκερμαν.

Ο όμιλος έχει προγραμματίσει ειδική συνάντηση με τους εργαζόμενους την Τετάρτη όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.