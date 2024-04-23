Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο και τραυμάτισαν άλλους δύο, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στην Ιεριχώ και σε γειτονικούς της προσφυγικούς καταυλισμούς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφεραν οι παλαιστινιακές υπηρεσίες υγείας.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για το συμβάν αυτό, ένα ακόμη σε μια σειρά βίαιων επεισοδίων που έχουν σημειωθεί στη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Το θύμα, ο 44χρονος Σάντι Ίσα Γκαλάιτα, στεκόταν έξω από το σπίτι του στην Ιεριχώ και παρακολουθούσε τους στρατιώτες που διεξήγαγαν επιχειρήσεις, αλλά ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή, είπε ο θείος του, ο Σαφίκ Τζαλάιτα. «Στεκόταν στην πόρτα, παρακολουθούσε. Ο γιος μου του ζήτησε να μπει μέσα, αλλά εκείνος απάντησε ότι είναι μακριά από όσα γίνονται. Ένας ελεύθερος σκοπευτής τον πυροβόλησε από ψηλά, στο στήθος, του έριξαν τρεις σφαίρες αλλά μόνο η μία τον χτύπησε και πέθανε επί τόπου. Δεν έκανε τίποτα, τίποτα», αφηγήθηκε ο Τζαλάιτα στο πρακτορείο Reuters.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι οι δύο τραυματίες χτυπήθηκαν από σφαίρες σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο, στον προσφυγικό καταυλισμό Ακαμπάτ Τζαμπρ, έξω από την Ιεριχώ, όπου οι κάτοικοι είπαν ότι νεαροί πετούσαν πέτρες στους στρατιώτες και υπήρξε μια περιορισμένη ανταλλαγή πυρών.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη σε συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, τον Οκτώβριο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

