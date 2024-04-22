Μέσω των δικαστηρίων ετοιμάζεται να βρει το… δίκιο του το TikTok, το οποίο κινδυνεύει να χάσει τους 170 εκατ. Αμερικανούς χρήστες του. Κι αυτό, γιατί οι ΗΠΑ -η μεγαλύτερη αγορά του TikTok- έστειλαν μήνυμα στη γνωστή εφαρμογή ότι θα απαγορεύσουν τη χρήση της στο έδαφός τους, αν η κινεζική μητρική εταιρεία, ByteDance, αρνηθεί να την πουλήσει.

Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το περασμένο Σάββατο ένα πακέτο μέτρων για την εθνική ασφάλεια στο οποίο περιλαμβάνεται νομοσχέδιο που υποχρεώνει την ByteDance να αποεπενδύσει από την εφαρμογή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, διαφορετικά θα την απαγορεύσει.

Ο Μάικλ Μπέκερμαν, επικεφαλής δημόσιας πολιτικής του TikTok στις ΗΠΑ, δήλωσε στους εργαζόμενους της εταιρείας ότι αν το νομοσχέδιο γίνει νόμος, τότε η εταιρεία θα ακολουθήσει τη νομική οδό, μεταφέροντας τη διαμάχη στα δικαστήρια.

Μάλιστα, σε σημείωμα προς τους εργαζόμενους τόνισε πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί σαφή παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας για τους 170 εκατ. Αμερικανούς χρήστες του”, συμπληρώνοντας “Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε”, όπως μεταδίδουν οι FT.

Το νομοσχέδιο πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μαζί με τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ προς την Ουκρανία και το Ισραήλ, με επόμενο βήμα να είναι η ψήφισή του από την αμερικανική Γερουσία εντός της εβδομάδας, για να καταλήξει στη συνέχεια προς υπογραφή από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

“Είναι μόνο η αρχή, όχι το τέλος, μιας μακράς διαδικασίας,” ανέφερε επίσης στους εργαζόμενους ο Μπέκερμαν. Ο όμιλος έχει προγραμματίσει ειδική συνάντηση με τους εργαζόμενους την Τετάρτη όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Πηγές δήλωσαν στους FT ότι ο γενικός σύμβουλος της ByteDance, Εριχ Αντερσεν, που είναι επικεφαλής της νομικής ομάδας και ο οποίος θα αναλάβει τη χάραξη νομικής στρατηγικής του TikTok, πιθανότατα θα παραιτηθεί πριν ξεκινήσει η νομική μάχη.

Ο Αντερσεν μετακόμισε στην ByteDance από τη Microsoft το 2020, που σημαίνει ότι θα μπορέσει να πάρει όλο το πακέτο της αμοιβής του αφού θα έχουν περάσει τέσσερα χρόνια, όπως δήλωσε πηγή με γνώση του θέματος. Δήλωσε πάντως σε ορισμένους εργαζόμενους ότι σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα θα παραμείνει, καθώς η εταιρεία θα ισορροπεί ενόψει της δικαστικής διαμάχης.

Σημειώνεται πως ένας αριθμός στελεχών της TikTok στην αγορά των ΗΠΑ αποχώρησε μετά την πάροδο τεσσάρων ετών, συμπεριλαμβανομένης της πρώην διευθύντριας λειτουργίας της εταιρείας, Βανέσσα Πάππας.

Νωρίτερα, πάντως το Bloomberg μετέδωσε πως το TikTok ετοιμαζόταν να απομακρύνει τον Αντερσεν.

Προσπάθεια απαγόρευσης και επί Τραμπ

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που επιχειρείται η απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ. Το είχε προσπαθήσει και το 2020 ο τότε πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν αφήσει το Οβάλ Γραφείο είχε υπογράψει προεδρικό διάταγμα για την υποχρεωτική πώλησή του από τη μητρική εταιρεία. Τα δικαστήρια, όμως, μπλόκαραν την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.