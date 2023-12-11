Ρωσία: Το ΥΠΕΞ απαιτεί την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

Μια ημέρα μετά τη συνομιλία ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Μιχαήλ Μπογκντάνοφ μίλησε με εκπροσώπους της Χαμάς και απαίτησε την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS αναφέρει ότι ο Μπογκντάνοφ μίλησε με τον αναπληρωτή πρόεδρο του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Μούσα Αμπού Μαρζούκ, τον γενικό γραμματέα της Παλαιστινιακής Δημοκρατικής Ένωσης, Σάλεχ Ραφάτ και τον ανώτερο στέλεχος του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Μάχερ Ταχέρ.

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών συζητήθηκε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την απότομη κλιμάκωση της παλαιστινιο-ισραηλινής σύγκρουσης, με έμφαση στην αναδυόμενη στρατιωτική και ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το TASS.

«Ταυτόχρονα, η ρωσική πλευρά επιβεβαίωσε τη θέση αρχών για την ανάγκη παύσης των εχθροπραξιών και άμεσης λύσης σε όλα τα αναδυόμενα ανθρωπιστικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Νετανιάχου μίλησε με τον Πούτιν για σχεδόν μία ώρα χθες, επικρίνοντας τη συμμαχία της Μόσχας με το Ιράν και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Τρεις όμηροι που είχαν ρωσική υπηκοότητα αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς ως χειρονομία «ευγνωμοσύνης» από την ένοπλη παλαιστινιακή ομάδα προς τον Πούτιν για την υποστήριξή του.



