Επίθεση ενόπλου στην Ελβετία – 2 νεκροί και ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Ο δράστης, ο οποίος διαφεύγει, πυροβόλησε πολλές φορές εναντίον των θυμάτων τα οποία και γνώριζε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες

Αιματηρή επίθεση ενόπλου σε δύο διαφορετικά σημεία της πόλης Σιόν στην Ελβετία σημειώθηκε σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους. 

Ο δράστης, ο οποίος διαφεύγει, πυροβόλησε πολλές φορές εναντίον των θυμάτων τα οποία και γνώριζε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. 

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του. 

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 10 το πρωί ενώ τα κίνητρα του δράστη είναι άγνωστα.

