Αιματηρή επίθεση ενόπλου σε δύο διαφορετικά σημεία της πόλης Σιόν στην Ελβετία σημειώθηκε σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Ο δράστης, ο οποίος διαφεύγει, πυροβόλησε πολλές φορές εναντίον των θυμάτων τα οποία και γνώριζε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 10 το πρωί ενώ τα κίνητρα του δράστη είναι άγνωστα.

