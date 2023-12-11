Έρευνα του BBC για τη γνησιότητα των εικόνων των Παλαιστινίων που παραδίδουν τα όπλα τους απογυμνωμένοι

Ερωτήματα εγείρονται για τη γνησιότητά των εικόνων κρατούμενων Παλαιστινίων που εμφανίζονται απογυμνωμένοι να παραδίδουν τα όπλα τους στις ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας αναφέρει το BBC σε έρευνα που διεξάγει για τις συνθήκες των γεγονότων.

Αρχικά, δύο βίντεο με την ίδια σκηνή στη μία εκ των οποίων ένας άνδρας με τα εσώρουχά του υπακούει στις οδηγίες να αφήσει το όπλο του έχει πυροδοτήσει εικασίες ότι μπορεί να έχει γυριστεί επανειλημμένα σε ξεχωριστές σκηνές.

Το BBC Verify εξέτασε το υλικό και διαπίστωσε ότι και τα δύο κλιπ προήλθαν από μια συνεχόμενη λήψη στην οποία φαίνεται να έχουν παραδοθεί τρία όπλα συνολικά. Παραμένουν όμως ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες και την κυκλοφορία των βίντεο.

Δύο ξεχωριστά κλιπ που απεικονίζουν την ίδια σκηνή αλλά με μικρές αποκλίσεις κυκλοφόρησαν στα social media το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου. Αυτό οδήγησε σε εικασίες ότι είχαν γυριστεί σε διαφορετικές λήψεις. Κάποιοι επεσήμαναν πώς ο άνδρας στο βίντεο κρατούσε το όπλο σε διαφορετικό χέρι στις δύο σκηνές.

Το BBC Verify ανακάλυψε ότι στην πραγματικότητα αυτά τα βίντεο είναι διαφορετικά τμήματα μιας συνεχούς σειράς, όχι ξεχωριστές λήψεις, και ο ίδιος άνθρωπος πηγαίνει πέρα δώθε μεταφέροντας διαφορετικά όπλα στο πεζοδρόμιο.

Στο βίντεο, δεκάδες άλλοι άνδρες φαίνονται να στέκονται απέναντι από το δρόμο και να παρακολουθούν, επίσης με τα εσώρουχά τους, πολλοί από αυτούς με τα χέρια ψηλά και κρατώντας ταυτότητες. Το BBC Verify διαπίστωσε ότι βρίσκονται μπροστά από ένα σχολείο του ΟΗΕ στην Beit Lahia, βόρεια του προσφυγικού καταυλισμού Ταζαμπαλίγια.

Στο βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να τοποθετεί ένα όπλο από το δεξί του χέρι πάνω στο πεζοδρόμιο. Στο επόμενο βίντεο, με τον ήλιο χαμηλότερα, ο άνδρας τοποθετεί ένα διαφορετικό όπλο πάνω από αυτά από το αριστερό του χέρι. Οι ακίνητες εικόνες επιβεβαιώνουν και επιβεβαιώνουν αυτή τη σειρά, με μια να δείχνει το πρώτο όπλο που τοποθετήθηκε και μια άλλη να δείχνει τα τρία όπλα και τους γεμιστήρες που προέκυψαν στο πεζοδρόμιο.

Ακολουθούν ορισμένα ερωτήματα που εγείρονται από το βίντεο, αναφέρει το BBC.

Σημειώνεται ότι ο άνδρας κρατείται υπό την απειλή όπλου και του δίνονται οδηγίες εκτός λήψης, οπότε δεν είναι σαφές εάν «παραδίδει» τα όπλα ή απλώς τα μετακινεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Δεδομένου ότι είναι ήδη με τα εσώρουχά του και δεν μπορεί να τα έκρυβε είναι απίθανο τα ισραηλινά στρατεύματα να μην γνώριζαν για αυτά τα όπλα, υποδηλώνοντας ότι αυτό μπορεί να έγινε για την κάμερα, παρά ως πράξη αυθεντικής παράδοσης. Επίσης, δεν γνωρίζουμε εάν αυτός ή κάποιο από τα άλλα άτομα στο βίντεο, έχει οποιαδήποτε ανάμειξη με τη Χαμάς ή την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, εικόνες Παλαιστινίων που κρατούνται στη Γάζα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις - με ορισμένους να εκφράζουν ανησυχία για τη μεταχείριση των κρατουμένων και τον Ερυθρό Σταυρό να λέει ότι όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Την Κυριακή ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Τις τελευταίες ημέρες, δεκάδες τρομοκράτες της Χαμάς παραδόθηκαν στις δυνάμεις μας. Καταθέτουν τα όπλα και παραδίδονται στους ηρωικούς μαχητές μας.

«Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ο πόλεμος είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά αυτή είναι η αρχή του τέλους για τη Χαμάς».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν απάντησαν άμεσα σε ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες αυτών των βίντεο, αλλά ένας εκπρόσωπος είπε στο BBC ότι τα άτομα που κρατούνται «τυγχάνουν μεταχείρισης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

«Συχνά είναι απαραίτητο για τους ύποπτους τρομοκρατίας να παραδίδουν τα ρούχα τους έτσι ώστε να μπορούν να ερευνηθούν τα ρούχα τους και να διασφαλιστεί ότι δεν κρύβουν εκρηκτικά γιλέκα ή άλλα όπλα».



