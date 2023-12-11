Το μόνο κοινό ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ είναι ότι και οι δύο χώρες δεν πιστεύουν σε μια λύση δύο κρατών, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, σύμφωνα με μετάφραση ομιλίας του σε διεθνές φόρουμ που διεξάγεται στην Ντόχα.

Στη διάρκεια του φόρουμ στο Κατάρ, ο Αμιραμπντολαχιάν επανέλαβε την πρόταση του Ιράν για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για να καθοριστεί η τύχη της Παλαιστίνης, στο οποίο να επιτρέπεται να ψηφίσουν μόνον αυτοί που ζούσαν εκεί πριν από το 1948 (σ.σ.: έτος ίδρυσης του Ισραήλ).

Οι περισσότερες χώρες υποστηρίζουν δημοσίως τη δημιουργία ξεχωριστού παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ. Οι επικριτές της πολιτικής του Ισραήλ δηλώνουν ότι οι ενέργειές του έχουν σκοπό να το καταστήσουν αυτό αδύνατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

