Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε την Τρίτη τον γενικό εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Καν που ζητά τη σύλληψή του ότι «αποσκοπεί να δυσφημήσει το Ισραήλ».



Στη συνέντευξή του στο ABC News, ο Νετανιάχου επαίνεσε επίσης τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέκρινε τον εισαγγελέα Καρίμ Καν σχετικά με το αίτημά του για έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Ισραηλινό ηγέτη.



«Αυτός ο τύπος είναι έτοιμος να δαιμονοποιήσει το Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου. «Κάνει μεγάλη δουλειά... Δημιουργεί μια ‘’ψεύτικη συμμετρία’’ μεταξύ των δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών του Ισραήλ και των αρχηγών των τρομοκρατών».



«Αυτό είναι σαν να λέμε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ‘’Λοιπόν, εκδίδω εντάλματα σύλληψης για τον Τζορτζ Μπους, αλλά και για τον Μπιν Λάντεν. Ή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ‘’εκδίδω εντάλματα σύλληψης για τον Φρανκλίνο Ρούσβελτ αλλά και για τον Χίτλερ» δήλωσε ειρηνικά.



Ο Καν είπε τη Δευτέρα ότι ζητά εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ και τρεις ηγέτες της Χαμάς, κατηγορώντας τους για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας και στο Ισραήλ.

💥Netanyahu reax #ICC on @ABC, accusing Karim Khan of "a hit job." The charges, he says, are "like saying after 9/11 'I'm issuing arrest warrants for George Bush & also Bin Laden' or in World War II 'I'm issuing arrest warrants for FDR & also for Hitler.'" pic.twitter.com/mfwx6oARCT May 21, 2024



Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την κατηγορία «παράλογη» και «εξωφρενική». Είπε ότι το Ισραήλ παρέχει το μισό νερό της Γάζας -από 7% πριν από τον πόλεμο- έχει επιτρέψει σε 20.000 φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα και φάρμακα στον παλαιστινιακό θύλακα και έχει χρησιμοποιήσει γραπτά μηνύματα, τηλεφωνήματα και φυλλάδια για να παροτρύνει τους αμάχους να εγκαταλείψουν τις περιοχές πριν από τις ισραηλινές επιθέσεις.



Ο Νετανιάχου κατηγόρησε επίσης τη Χαμάς ότι λεηλατεί φορτηγά βοήθειας, εμποδίζοντας τις προμήθειες να φτάσουν στους αμάχους.



«Δεν έχουμε μια εσκεμμένη πολιτική λιμοκτονίας», επέμεινε ο Νετανιάχου. «Στην πραγματικότητα, έχουμε την αντίθετη πολιτική - να επιτρέψουμε τη μέγιστη ανθρωπιστική βοήθεια, να απομακρύνουμε τους ανθρώπους από τη ζημιά, ενώ η Χαμάς κάνει τα πάντα για να τους κρατήσει σε κίνδυνο υπό την απειλή των όπλων».



«Χάρηκα πολύ που είδα ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν χαρακτήρισε εξωφρενικό (το αίτημα του εισαγγελέα), όπως έκαναν πολλοί ηγέτες (με) δικομματική υποστήριξη σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Νετανιάχου.



Ο Νετανιάχου είπε ότι δεν ανησυχεί για τυχόν σύλληψή το στο εξωτερικό λόγω εντάλματος σύλληψης. «Δεν ανησυχώ καθόλου για την κατάστασή μας», είπε. «Πιστεύω ότι ο εισαγγελέας θα πρέπει να ανησυχεί για το status του, γιατί πραγματικά μετατρέπει το ΔΠΔ σε ίδρυμα - παρία. Οι άνθρωποι απλώς δεν πρόκειται να το πάρουν στα σοβαρά».



Ο Ισραηλινός ηγέτης δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι δικαστές θα απορρίψουν το αίτημα του Καν να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης γι' αυτόν, προσθέτοντας: «Αυτό θα τους κάνει λαϊκό δικαστήριο».



Πηγή: skai.gr

