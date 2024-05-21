Δέκα σοροί εντοπίστηκαν σε διαφορετικές περιοχές του λιμανιού του Ακαπούλκο, στο νότιο Μεξικό, το οποίο λυμαίνεται το οργανωμένο έγκλημα, έγινε γνωστό από την τοπική γραμματεία Δημόσιας Ασφάλειας.

Άγνωστοι εγκατέλειψαν χθες το βράδυ τους σορούς δύο γυναικών και τεσσάρων ανδρών σε μια λεωφόρο κοντά σε μία αγορά, ανακοίνωσε η γραμματεία σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως οι υπόλοιποι σοροί εντοπίστηκαν έπειτα από διάφορες βίαιες ενέργειες σε άλλες συνοικίες της πόλης.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι έξι σοροί που βρέθηκαν, που δεν έχουν προς το παρόν ταυτοποιηθεί, τις πέταξαν άγνωστοι από ένα αυτοκίνητο.

Οι αρχές κατόπιν έκαναν γνωστό ότι βρήκαν σορούς τριών ανδρών αλλά και τρεις ανθρώπους που είχαν τραυματιστεί έπειτα από ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στη συνοικία Εμιλιάνο Ζαπάτα, στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Επιπλέον, η σορός ενός άλλου άνδρα, γαζωμένο από σφαίρες, εντοπίστηκε στη λεωφόρο κατά μήκος της ακτής, στην τουριστική ζώνη του Ακαπούλκο.

Ο δημοφιλής τουριστικός προορισμός στον Ειρηνικό Ωκεανό, ο οποίος καταστράφηκε στα τέλη Οκτωβρίου από έναν κυκλώνα, βρίσκεται στην πολιτεία Γκερέρο, μία εκ των πλέον πληγεισών από τις εγκληματικές δραστηριότητες των καρτέλ ναρκωτικών. Περίπου 1.890 δολοφονίες καταγράφηκαν εκεί το 2023.

Την Παρασκευή, τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων βρέθηκαν διαμελισμένα στο Ακαπούλκο. Ένα από τα θύματα ήταν υποψήφιος για τοπική θέση στις γενικές εκλογές της 2ας Ιουνίου.

Οι βιαιοπραγίες που συνδέονται με τα καρτέλ έχουν στοιχίσει την ζωή σε τουλάχιστον 450.000 ανθρώπους, την ώρα που περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι αγνοούνται από το 2006, χρονιά κατά την οποία ο πρόεδρος Φελίπε Καλδερόν (2006-2012) ξεκίνησε μια στρατιωτική επίθεση εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.