Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τις πρώτες λεπτομέρειες του μεγάλου πακέτου αποζημιώσεων στους επιζώντες και στους οικείους των θυμάτων του σκανδάλου μεταγγίσεων με μολυσμένο αίμα, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Το σκάνδαλο αφορά τις μεταγγίσεις αίματος μολυσμένου με τους ιούς της ηπατίτιδας C και του HIV σε 30.000 ασθενείς στο βρετανικό NHS από το 1970 έως και το 1991. Περίπου 3.000 εξ αυτών πέθαναν, σε αυτό που το πολυαναμενόμενο πόρισμα πολυετούς έρευνας τη Δευτέρα περιέγραψε ως «αποτρέψιμη καταστροφή».

Ο αρμόδιος υφυπουργός Επικρατείας Τζον Γκλεν ανακοίνωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων πως θα συσταθεί μία ειδική Αρχή Αποζημιώσεων, η οποία θα καταβάλλει τις αποζημιώσεις εφάπαξ ή σε περιοδικές πληρωμές.

Μέχρι η Αρχή να τεθεί σε λειτουργία θα καταβληθούν προσωρινές πληρωμές 210.000 λιρών σε κάθε έναν από τους επιζώντες και άλλους δικαιούχους. Οι πληρωμές αυτές θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι.

Έχει υπολογιστεί πως το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων μπορεί να υπερβεί τα 10 δισεκατομμύρια λίρες, αν και ο κ. Γκλεν απέφυγε να προσδιορίσει το ποσό που εκτιμά η κυβέρνηση ότι θα καταβάλει συνολικά.

