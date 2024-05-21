Δυσαρεστημένος με τη μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία εμφανίζεται ο Καρίμ Μπένζεμά . Ο Γάλλος Στράικερ έχει εκδηλώσει τάσεις φυγής από την Αλ Ιτιχάντ, με την οποία έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2026 αλλά δεν δείχνει διατεθειμένος να τελειώσει.

Στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Μαδρίτη, όταν και συνομίλησε με αρκετούς πρώην συμπαίκτες του στη Ρεάλ Μαδρίτη, ο Μπενζεμά εμφανίστηκε απογοητευμένος με τις συνθήκες που επικρατούσαν στη Σαουδική Αραβία και στο σύλλογο.

Μάλιστα, τόνισε πως το επίπεδο του πρωταθλήματος είναι πολύ χαμηλό και ψάχνει τον τρόπο να σπάσει το υπάρχον συμβόλαιο.

