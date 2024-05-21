Ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε ένα βίντεο που είχε αναρτηθεί στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social και στο οποίο υπήρχε μια αναφορά στο «ενιαίο Ράιχ», αφού το προεκλογικό επιτελείο του προέδρου Τζο Μπάιντεν και άλλοι επέκριναν τη διατύπωση αυτή που συχνά συνδέεται με το Ναζιστικό καθεστώς της Γερμανίας.

Το βίντεο, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, αναρτήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας και δεν ήταν πλέον διαθέσιμο, νωρίς το πρωί της Τρίτης. Ένα πρόσωπο που είχε γνώση του ζητήματος επιβεβαίωσε ότι αποσύρθηκε από τον ιστότοπο.

Το βίντεο παρουσίαζε μια θετική εικόνα της χώρας στην περίπτωση που ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος κερδίσει τον Μπάιντεν τον Νοέμβριο, παρουσιάζοντας υποθετικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων για την ακμάζουσα οικονομία και την καταστολή της μετανάστευσης στα νότια σύνορα των ΗΠΑ. Σε δύο σημεία του βίντεο, το κείμενο κάτω από έναν μεγαλύτερο τίτλο εφημερίδας γράφει: «Η βιομηχανική ισχύς αυξήθηκε σημαντικά (…) ωθούμενη από τη δημιουργία ενός ενιαίου Ράιχ». Το κείμενο είναι κάπως θολό και δύσκολα διαβάζεται με την πρώτη ματιά.

Ο Τραμπ έχει κάνει μια σειρά εμπρηστικών σχολίων κατά την προεκλογική εκστρατεία του, αποκαλώντας «παράσιτα» τους πολιτικούς αντιπάλους και και λέγοντας ότι οι μετανάστες που μπαίνουν παράνομα στις ΗΠΑ «δηλητηρίασαν το αίμα της χώρας μας». Οι δηλώσεις αυτές επικρίθηκαν δριμύτατα από τους Δημοκρατικούς και ορισμένους ιστορικούς που λένε ότι απηχούν τη ρητορική των Ναζί.

Η Κάρολιν Λίβιτ, μια εκπρόσωπος του προεκλογικού επιτελείου του Τραμπ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Δευτέρα ότι το βίντεο δημιουργήθηκε από κάποιον εκτός της εκστρατείας και κοινοποιήθηκε από έναν υπάλληλο ο οποίος δεν παρατήρησε τη λέξη «Ράιχ» πριν το αναρτήσει. Ο Τραμπ την ώρα εκείνη ήταν στο δικαστήριο, εξήγησε. Ο πρώην πρόεδρος δεν απάντησε σε έναν δημοσιογράφο που τον ρώτησε, ενώ ήταν καθ’ οδόν για το δικαστήριο, για το θέμα αυτό σήμερα.

Το επιτελείο του Μπάιντεν επέκρινε τη χρήση μιας λέξης που συχνά συνδέεται με το Τρίτο Ράιχ του Αδόλφου Χίτλερ. «Αμερική, σταμάτα το σκρολάρισμα και δώσε προσοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παίζει παιχνίδια: λέει στην Αμερική ακριβώς τι σκοπεύει να κάνει αν ξανακερδίσει την εξουσία. Να κυβερνήσει ως δικτάτορας ενός ενιαίου Ράιχ», σχολίασε ο εκπρόσωπος του προεκλογικού επιτελείου του Μπάιντεν, Τζέιμς Σίνγκερ.

Ο Σίνγκερ κατηγόρησε επίσης τον Τραμπ ότι «παπαγαλίζει» το μανιφέστο του Χίτλερ, το βιβλίο «Ο αγών μου». Ωστόσο, το κείμενο στο βίντεο φαίνεται ότι είναι αντιγραφή από μια σελίδα της Wikipedia για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που αναφέρεται εν μέρει στα γεγονότα πολύ πριν από την ανάρρηση του Χίτλερ στην εξουσία.

«Η γερμανική βιομηχανική ισχύς και παραγωγή αυξήθηκαν σημαντικά μετά το 1871, ωθούμενες από τη δημιουργία ενός ενιαίου Ράιχ» γράφει αυτή η σελίδα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ είπε σε δημοσιογράφους που συνοδεύουν τον Μπάιντεν μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος ότι ο πρόεδρος θα μιλήσει αργότερα σήμερα για το περιστατικό αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.