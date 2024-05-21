Ανακοίνωση για το ατύχημα με την καγκελόπορτα που καταπλάκωσε 9χρονο παιδί σε δημοτικό σχολείο, εξέδωσε ο Δήμος Κηφισιάς.

«Σήμερα περί τις 13:00 μμ., σημειώθηκε περιστατικό πτώσης της εξωτερικής καγκελόπορτας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς σε μαθητή της γ’ Δημοτικό. Ο μαθητής μεταφέρθηκε για έλεγχο στο Παίδων Πεντέλης, όπου σύμφωνα με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, χωρίς να υφίστανται πληγές ή εμφανές τραύμα, θα παραμείνει προληπτικά για επιπλέον παρακολούθηση», αναφέρεται χαρακτηριστικά και προστίθεται:

«Η νέα δημοτική αρχή, αμέσως μετά την εγκατάστασή της τον Ιανουάριο, προχώρησε, μέσω της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς, σε αυτοψίες σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου και προχώρησε άμεσα σε εργολαβία για αντικατάσταση της εν λόγω πόρτας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, ο Δήμος Κηφισιάς, προχωρά άμεσα σε καταγγελία της σχετικής σύμβασης με τον εν λόγω εργολάβο και ταυτόχρονα εκκινεί τις κατά νόμο διαδικασίες, προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες, υπό από τις οποίες έγινε το συμβάν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.