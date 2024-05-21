Το πρώην μοντέλο και παίκτρια του My Style Rocks στο σημερινό Gala όπου έπρεπε να εμπνευστούν από ένα video clip για τις εμφανίσεις τους, επέλεξε ως πηγή έμπνευσης το πασίγνωστο σουξέ της Κατερίνας Λιόλιου «Νοικιάστηκε».

Και η επιλογή της αυτή κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Βλέπετε εδώ και αρκετούς μήνες κυκλοφορούσε ευρέως η φήμη για σοβαρή κρίση στον γάμο της με τον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Ταχτσίδη που μετά και την κίνησή της να αφαιρέσει το επίθετό του από το προσωπικό της προφίλ στο Instagram, έγινε φήμη χωρισμού.

Φανερά φορτισμένη όταν ολοκλήρωσε την πασαρέλα της στάθηκε δίπλα στην Κατερίνα Καραβάτου που αμέσως την ρώτησε: «Καλά; Σίγουρα;»

Με τη Ζέτα να της απαντάει ένα καλά και να αλλάζει γρήγορα την κουβέντα στην έμπνευση του look της, αφήνοντας τόσο την παρουσιάστρια, όσο και τις συμπαίκτριές της άφωνες.

«Εμπνεύστηκα από την ατμόσφαιρα του video clip που δείχνει ένα έρημο σπίτι. Είναι συνυφασμένο με μένα. Στην τωρινή μου φάση και συγκυρία αυτή τη στιγμή… Εμένα η καρδιά μου είναι άδεια και με ενέπνευσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι».

Θυμίζουμε ότι η ίδια μέχρι και τη χθεσινή ημέρα δεν είχε επιβεβαιώσει επίσημα τίποτα. Χθες όμως μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» απάντησε στα όσα ακούγονται για εκείνη και τον ποδοσφαιριστή επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τον χωρισμό.

«Όταν έχεις δώσει τα πάντα, ποτέ κανείς δεν πρέπει να μετανιώνει. Αν μη τι άλλο, νιώθω ευλογημένη και ευγνώμων. Δεν παύω να έχω τρία υπέροχα παιδιά, καρπούς πραγματικής αγάπης. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για το πώς είναι η ζωή της, μετά τον χωρισμό, ανέφερε: «Είμαι στη φάση που κοιτάζω εμένα και τα παιδάκια μου. Εγώ το περιμένω, θα έρθουν καλύτερες μέρες και μου το οφείλω και το οφείλω και στα παιδιά μου. Γιατί όταν η μαμά είναι καλά, είναι και τα παιδιά».

Ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει αλλαγή. Ο μπαμπάς θα παραμείνει για πάντα μπαμπάς. Όταν ένα ζευγάρι αλλάζει πορεία ως ζευγάρι, δεν αλλάζει ως γονείς. Δεν αλλάζει τίποτα. Πάντα τον θαύμαζα, τον αγαπούσα, τον αγαπάω ως πατέρα των παιδιών μου».

Υπάρχει όμως περίπτωση να τα ξαναβρούν; Μάλλον όχι, αν κρίνουμε από τη δήλωσή που ακολούθησε «Δεν είναι θέμα δεύτερης ευκαιρίας, γιατί από ένα σημείο και έπειτα καταντάει μοτίβο. Είμαι άνθρωπος που κοιτάει μπροστά».



Πηγή: skai.gr

