Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό (Anne Hidalgo) ανακοίνωσε ότι διαγράφει τον λογαριασμό της στην πλατφόρμα του Ιλον Μασκ Χ (κάποτε Twitter), διότι έχει μετατραπεί σε «τεράστιο παγκόσμιο υπόνομο» και σε «εργαλείο αποσταθεροποίησης της δημοκρατίας».

«Πήρα την απόφαση να εγκαταλείψω το Χ. Αντί να είναι το επαναστατικό εργαλείο που, στην αρχή, επέτρεπε σε περισσότερους την πρόσβαση στην ενημέρωση, το Χ έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε όπλο μαζικής καταστροφής των δημοκρατιών μας», γράφει η Αλ Ινταλγκό σε άρθρο της στην εφημερίδα Le Monde, η οποία άνοιξε λογαριασμό στο Twitter το 2009.

Ο λογαριασμός της Πόλης του Παρισιού παραμένει στο Χ, διευκρινίζει η δημοτική αρχή.

«Παραποίηση, παραπληροφόρηση, τροφοδότηση των παρορμήσεων του μίσους, οργανωμένη παρενόχληση, φανερός αντισημιτισμός και ρατσισμός, αγελαίες επιθέσεις κατά των επιστημόνων, των κλιματολόγων, των γυναικών, των οικολόγων, των προοδευτικών και όλων εκείνων των καλοπροαίρετων που επιθυμούν μία ήρεμη και νηφάλια πολιτική συζήτηση σε έναν όλο και πιο πολύπλοκο κόσμο: ο κατάλογος των παρεκτροπών είναι ατελείωτος», δηλώνει η σοσιαλίστρια δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας καταγγέλλοντας επίσης τον αλγόριθμο για τον οποίο «το μόνο που μετρά είναι ο αριθμός των "likes"».

Μετά την εξαγορά του Twitter από τον Ιλον Μασκ τον Οκτώβριο 2022, πολλές προσωπικότητες ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους, αλλά δεν εκδηλώθηκε μαζική κίνηση αποχωρήσεων.

Πολλοί πολιτικοί έχουν ανακοινώσει ότι άνοιξαν λογαριασμούς σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες, όπως ο ευρωπαίος επίτροπος Τιερί Μπρετόν στο Bluesky, αλλά δεν εγκατέλειψαν την πλατφόρμα του Μασκ.

Ορισμένοι οργανισμοί αντίθετα εγκατέλειψαν το μέσο, όπως το δίκτυο του αμερικανικού δημόσιου ραδιοφώνου NPR ή πρόσφατα η γερμανική υπηρεσία Κατά των Διακρίσεων, καθώς και ερευνητές και ειδικοί του Κλίματος, η δραστηριότητα των οποίων στην πλατφόρμα του Μασκ μειώθηκε κατά πολύ, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο.

«Η πλατφόρμα αυτή και ο ιδιοκτήτης της εμποδίζουν σκοπίμως τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την δραστική οικολογική και ενεργειακή μετάβαση που χρειαζόμαστε σε όφελος κλιματοσκεπτικιστικών συλλογιστικών που προωθούνται από τα συμφέροντα των ορυκτών καυσίμων», γράφει η Αν Ινταλγκό που καταλήγει απευθυνόμενη προς τον πολιτικό κόσμο: «Το μέσο αυτό έχει εξελιχθεί σε έναν τεράστιο παγκόσμιο υπόνομο και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να πέφτουμε μέσα;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

