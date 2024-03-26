Βέλγιο: Εξακόσια πενήντα άτομα παρακολουθούνται από την αντιτρομοκρατική

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Βελγίου Ocam έχει θέσει επί του παρόντος στο ραντάρ της 650 ανθρώπους που θεωρούνται «εξτρεμιστές» ή «τρομοκράτες» και οι οποίοι έχουν τεθεί κατά προτεραιότητα υπό παρακολούθηση και βρίσκονται σε τράπεζα δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση όλες οι δυνάμεις ασφαλείας, ανακοίνωσε η ίδια σήμερα.

Από αυτούς, το 88% έχει τεθεί υπό παρακολούθηση λόγω της «υποστήριξής τους στην τζιχαντιστική ιδεολογία», ενώ το 9% και το 2% αντίστοιχα για σχέσεις με εξτρεμιστικά στοιχεία της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς. Οι υπόλοιποι επειδή αντιπροσωπεύουν «διάφορες απειλές» κατά των ελίτ ή σε σχέση με μια σύγκρουση στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν στη δημοσιότητα σε συνέντευξη Τύπου μετά την υιοθέτηση την Πέμπτη από τους βουλευτές ενός νέου νομικού πλαισίου όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων.

Πρόκειται για έναν νέο νόμο που έχει στόχο να καλύψει τα κενά που διαπιστώθηκαν κατά τη δολοφονία αστυνομικού από ριζοσπαστικοποιημένο πρώην κρατούμενο τον Νοέμβριο του 2022 στις Βρυξέλλες.

Η Ocam έδωσε τα στοιχεία αυτά την ώρα που η επίθεση την Παρασκευή το βράδυ σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, οδήγησε τη γειτονική Γαλλία να αυξήσει στο ανώτατο επίπεδο την κατάσταση συναγερμού της την Κυριακή το βράδυ.

Στο Βέλγιο, το επίπεδο συναγερμού για τρομοκρατική απειλή παραμένει το ίδιο, ήτοι στο τρίτο μιας τετραβάθμιας κλίμακας, πράγμα που σημαίνει ότι η απειλή αυτή κρίνεται πάντα «σοβαρή», αλλά όχι «πολύ σοβαρή».

«Για να περάσουμε στο τέταρτο επίπεδο, θα πρέπει όντως να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για επικείμενη επίθεση και προς το παρόν δεν έχουμε τα στοιχεία αυτά στο Βέλγιο», διευκρίνισε ο επικεφαλής της Ocam Γκερτ Φερκάουτερεν, στις δηλώσεις που έκανε έχοντας δίπλα του τους υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτό το «γενικό επίπεδο» που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ για όλη τη χώρα, δεν αποκλείει την πιθανότητα να αυξηθεί εντοπισμένα και συγκεκριμένα για κάποια γεγονότα ή επισκέψεις προσωπικοτήτων που κρίνονται ευαίσθητης σημασίας.

Το Βέλγιο, το οποίο επλήγη το 2016 από επιθέσεις αυτοκτονίας με 35 νεκρούς, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, ζει ξανά σήμερα ευρισκόμενο στο τρίτο επίπεδο συναγερμού για απειλή από τις 16 Οκτωβρίου του 2023, όταν ένας ριζοσπαστικοποιημένος Τυνήσιος δολοφόνησε στις Βρυξέλλες δύο Σουηδούς που είχαν πάει για να υποστηρίξουν την εθνική τους ομάδα ποδοσφαίρου.

Ο δράστης σκοτώθηκε από την βελγική αστυνομία την επομένη το πρωί, ενώ την ευθύνη για τη διπλή δολοφονία ανέλαβε επίσης το Ισλαμικό Κράτος.

Ο αριθμός των 650 προσώπων σε αυτόν τον «απολογισμό 2023» δείχνει μείωση κατά περίπου 7% σε σχέση με το 2022. Πέρυσι εντάχθηκαν περίπου τριάντα στη βάση αυτή δεδομένων, αλλά «σχεδόν 80» αφαιρέθηκαν από αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

