Τα ονόματα των πρώτων 13 νεκρών από το μακελειό στον συναυλιακό χώρο στο προάστιο της Μόσχας έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια ρωσική υπηρεσία.

Το Υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αναγνώριση των πρώτων 41 νεκρών από την τρομοκρατική επίθεση στα περίχωρα της Μόσχας, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται για τα υπόλοιπα θύματα.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρώτα 13 ονόματα νεκρών, καθώς ενημερώθηκαν και επισήμως οι οικογένειές τους.

Ακολούθως, οι ρωσικές αρχές δημοσίευσαν άλλα 16 ονόματα.

Ακολουθεί η λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα:

