Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αναγνωρίστηκαν οι πρώτοι νεκροί από το μακελειό στη Μόσχα - Δόθηκε λίστα με 29 ονόματα

Το Υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αναγνώριση των πρώτων νεκρών από την τρομοκρατική επίθεση στα περίχωρα της Μόσχας

Μακελειό στη Μόσχα

Τα ονόματα των πρώτων 13 νεκρών από το μακελειό στον συναυλιακό χώρο στο προάστιο της Μόσχας έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια ρωσική υπηρεσία.

Το Υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αναγνώριση των πρώτων 41 νεκρών από την τρομοκρατική επίθεση στα περίχωρα της Μόσχας, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται για τα υπόλοιπα θύματα.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρώτα 13 ονόματα νεκρών, καθώς ενημερώθηκαν και επισήμως οι οικογένειές τους.

Ακολούθως, οι ρωσικές αρχές δημοσίευσαν άλλα 16 ονόματα.

Ακολουθεί η λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα: 

list

list

list

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μακελειό στη Μόσχα Ρωσία τρομοκρατική επίθεση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark