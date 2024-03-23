Τα ονόματα των πρώτων 13 νεκρών από το μακελειό στον συναυλιακό χώρο στο προάστιο της Μόσχας έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια ρωσική υπηρεσία.
Το Υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αναγνώριση των πρώτων 41 νεκρών από την τρομοκρατική επίθεση στα περίχωρα της Μόσχας, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται για τα υπόλοιπα θύματα.
Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρώτα 13 ονόματα νεκρών, καθώς ενημερώθηκαν και επισήμως οι οικογένειές τους.
Ακολούθως, οι ρωσικές αρχές δημοσίευσαν άλλα 16 ονόματα.
Ακολουθεί η λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα:
