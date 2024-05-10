Παρά τις διαμαρτυρίες πριν από τον β' ημιτελικό, η Ισραηλινή τραγουδίστρια Έντεν Γκολάν κατάφερε να περάσει στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Η νίκη της ήρθε λίγες ώρες μετά τις συγκεντρώσεις χιλιάδων φιλο-Παλαιστινίων διαδηλωτών στους δρόμους της πόλης Μάλμε στη Σουηδία, όπου διεξάγεται ο φετινός διαγωνισμός.

Προχθές η ισραηλινή αποστολή δέχτηκε γιουχαΐσματα στη διάρκεια της τελικής πρόβας, ενώ στη διάρκεια του ημιτελικού τα συναισθήματα στο στάδιο ήταν ανάμεικτα με πανηγυρισμούς και αποδοκιμασίες.

Μετά το τέλος του σόου η τραγουδίστρια δήλωσε ότι είναι πλημμυρισμένη από συναισθήματα: «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι στη σκηνή, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια το Ισραήλ» δήλωσε.

«Είμαι ευγνώμων για όλους εκείνους που ψήφισαν και μας υποστήριξαν, το Ισραήλ και εμένα» δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.