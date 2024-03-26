Πούτιν: Ριζοσπάστες ισλαμιστές πίσω από την επίθεση, με το βλέμμα στραμμένο στο Κίεβο 

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, το βράδυ της Δευτέρας, με νέες δηλώσεις του - απευθυνόμενος σε κυβερνητικά στελέχη – τόνισε, για πρώτη φορά, ότι η τρομοκρατική επίθεση την περασμένη Παρασκευή στο Crocus CityHall στη ρωσική πρωτεύουσα διεξήχθη από ριζοσπάστες ισλαμιστές ενώ, επανέλαβε ότι το Κίεβο μπορεί να βρίσκεται πίσω από την επίθεση που πλέον αφήνει πίσω της 139 νεκρούς.

«Αυτή η φρικαλεότητα μπορεί να είναι απλώς ένας κρίκος σε μια ολόκληρη σειρά προσπαθειών εκείνων που βρίσκονται σε πόλεμο με τη χώρα μας από το 2014 από τα χέρια του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου» τόνισε χαρακτηριστικά ενώ, – έπειτα από την παραδοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ο ISIS βρίσκεται πίσω από την επίθεση – αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο ισλαμιστικό στοιχείο εξηγώντας ότι «ξέρουμε ότι το έγκλημα διαπράχθηκε από ριζοσπάστες ισλαμιστές που έχουν μια ιδεολογία την οποία μάχεται εδώ και αιώνες ο ίδιος ο ισλαμικός κόσμος».

Συνδέοντας ισλαμική τρομοκρατία και Κίεβο, ο Ρώσος πρόεδρος εξήγησε ότι «είναι απαραίτητο να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί οι τρομοκράτες, μετά το έγκλημά τους, προσπάθησαν να φύγουν στην Ουκρανία. Ποιος τους περίμενε εκεί;» σημειώνοντας, επίσης, ότι «τίθενται πολλά ερωτήματα» καθώς «εκείνοι που στηρίζουν το καθεστώς του Κιέβου δεν θέλουν να είναι συνεργοί και υποστηρικτές της τρομοκρατίας».

Από την πλευρά του, το Κίεβο διαψεύδει κάθε ανάμιξη στην επίθεση.

Ο Ρώσος πρόεδρος στις τοποθετήσεις του διερωτήθηκε ανοιχτά για το ποιος ωφελείται από το τρομοκρατικό χτύπημα, σημειώνοντας ότι αυτοί που σχεδίασαν την επίθεση «ήλπιζαν να σπείρουν τον πανικό και τη διχόνοια στην κοινωνία μας, αλλά συνάντησαν την ενότητα και την αποφασιστικότητα να αντισταθούν σε αυτό το κακό».

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η επιμονή της Μόσχας ότι το «καθεστώς του Κίεβου», όπως το αποκαλεί, βρίσκεται πίσω από την επίθεση, προορίζεται κυρίως για εσωτερική κατανάλωση αφού δαιμονοποιεί περαιτέρω την Ουκρανία στα μάτια του ρωσικού λαού και παρέχει στη ρωσική κυβέρνηση ένα ακόμη άλλοθι προκειμένου να κλιμακώσει περαιτέρω την επίθεσή της στον εν εξελίξει πόλεμο κατά της χώρας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι - ακόμη και να χρειαστεί να δώσει εντολή για ένα νέο κύμα επιστράτευσης στη χώρα.

Ωστόσο, η αναφορά του Βλάντιμιρ Πούτιν για πρώτη φορά στο ισλαμιστικό στοιχείο δεν περνά απαρατήρητη από τα ραντάρ των αναλυτών οι οποίοι με προσοχή προσπαθούν να μαντέψουν τι κρύβει η επόμενη ημέρα.

Ήδη ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε πως ίσως ακολουθήσουν περισσότερες επιθέσεις μιλώντας παράλληλα για πιθανή εμπλοκή της Δύσης ενώ, απέφυγε, στις τελευταίες του τοποθετήσεις, να σταθεί στην προειδοποίηση της Ουάσιγκτον στις 7 Μαρτίου για την απειλή τρομοκρατικών ενεργειών «σε μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών».

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως όλες οι ενδείξεις υποδεικνύουν ότι η επίθεση διεξήχθη από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, λέγοντας στη Ρωσία ότι θα ήταν «κυνικό και αντιπαραγωγικό» να επιχειρήσει να κατηγορήσει την Ουκρανία.

Ήδη σε πολλές χώρες στη Γηραιά ήπειρο καταγράφεται ανησυχία και επαγρύπνηση για ενδεχόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα με φόντο την τρομοκρατική επίθεση της περασμένης Παρασκευής στη Μόσχα και την ανάληψη ευθύνης από το παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν.

Η Γαλλία έχει ήδη ανεβάσει στο ανώτατο το επίπεδο του συναγερμού ενώ η Γερμανία τονίζει ότι η μεγαλύτερη ισλαμιστική απειλή προέρχεται από το παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους.

